Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 44χρονος που, μέσω Facebook, προέτρεπε σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων σε βάρος ηγούμενου
Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 44χρονος που, μέσω Facebook, προέτρεπε σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων σε βάρος ηγούμενου
Ο 44χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής
Για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων μέσω διαδικτύου συνελήφθη ένας 44χρονος άνδρας ο οποίος εξαπέλυσε απειλές για τη ζωή του Ηγούμενου της Νέας Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, στο Άγιο Όρος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος ανήρτησε σχόλιο σε διαδικτυακή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) με προτροπή διάπραξης εγκληματικών πράξεων σε βάρος του Ηγούμενου.
Μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του και το μεσημέρι της Παρασκευής συνελήφθη στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Οι ειδήσεις σήμερα
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος ανήρτησε σχόλιο σε διαδικτυακή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) με προτροπή διάπραξης εγκληματικών πράξεων σε βάρος του Ηγούμενου.
Μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του και το μεσημέρι της Παρασκευής συνελήφθη στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Οι ειδήσεις σήμερα
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα