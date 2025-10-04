Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 44χρονος που, μέσω Facebook, προέτρεπε σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων σε βάρος ηγούμενου
Ο 44χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής

Στράτος Λούβαρης
10 ΣΧΟΛΙΑ
Για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων μέσω διαδικτύου συνελήφθη ένας 44χρονος άνδρας ο οποίος εξαπέλυσε απειλές για τη ζωή του Ηγούμενου της Νέας Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, στο Άγιο Όρος.


Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος ανήρτησε σχόλιο σε διαδικτυακή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) με προτροπή διάπραξης εγκληματικών πράξεων σε βάρος του Ηγούμενου.


Μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του και το μεσημέρι της Παρασκευής συνελήφθη στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.



