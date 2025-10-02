Καιρός σήμερα: Στα λευκά ο Όλυμπος από τα ξημερώματα, η πρώτη χιονόπτωση της σεζόν - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Χιόνια Όλυμπος

Καιρός σήμερα: Στα λευκά ο Όλυμπος από τα ξημερώματα, η πρώτη χιονόπτωση της σεζόν - Δείτε βίντεο

Η πρώτη χιονόπτωση της σεζόν έντυσε τις κορυφές του με ένα κατάλευκο πέπλο, χαρίζοντας στους επισκέπτες εικόνες βγαλμένες από παραμύθι

Καιρός σήμερα: Στα λευκά ο Όλυμπος από τα ξημερώματα, η πρώτη χιονόπτωση της σεζόν - Δείτε βίντεο
16 ΣΧΟΛΙΑ
Χιονισμένο τοπίο αντικρίζουν από τις πρώτες πρωινές ώρες οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι στον Όλυμπο, καθώς το «βουνό των Θεών» ντύθηκε στα λευκά. Η πρώτη χιονόπτωση του φθινοπώρου κάλυψε τις κορυφές και τα ορεινά σημεία με φρέσκο χιόνι, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες.

Το ορειβατικό καταφύγιο σε συνεργασία με τη σελίδα Forecast Greece κατέγραψε το φαινόμενο, μεταφέροντας στους χρήστες των social media την πρώτη γεύση χειμώνα στον εμβληματικό ορεινό όγκο της χώρας.



Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε

Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης