Καιρός σήμερα: Στα λευκά ο Όλυμπος από τα ξημερώματα, η πρώτη χιονόπτωση της σεζόν - Δείτε βίντεο
Η πρώτη χιονόπτωση της σεζόν έντυσε τις κορυφές του με ένα κατάλευκο πέπλο, χαρίζοντας στους επισκέπτες εικόνες βγαλμένες από παραμύθι
Χιονισμένο τοπίο αντικρίζουν από τις πρώτες πρωινές ώρες οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι στον Όλυμπο, καθώς το «βουνό των Θεών» ντύθηκε στα λευκά. Η πρώτη χιονόπτωση του φθινοπώρου κάλυψε τις κορυφές και τα ορεινά σημεία με φρέσκο χιόνι, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες.
Το ορειβατικό καταφύγιο σε συνεργασία με τη σελίδα Forecast Greece κατέγραψε το φαινόμενο, μεταφέροντας στους χρήστες των social media την πρώτη γεύση χειμώνα στον εμβληματικό ορεινό όγκο της χώρας.
Στα λευκά ❄️ έχει ντυθεί από τα ξημερώματα το βουνό των θεών.— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 2, 2025
Μια μαγική εικόνα σε συνεργασία με το καταφύγιο @olympus_refuge_2648m
Βίντεο : @themis_pounar #Olympos #mountain #olympousmountain #forecastweather pic.twitter.com/KtgUj4ql6N
