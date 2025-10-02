Καιρός: Τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία στην Αττική - Στη νότια Πελοπόννησο το μέτωπο, 112 το πρωί στη Λακωνία
Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας - Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής θα επιμείνουν οι βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το τελευταίο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, (σ.σ. λίγο πριν τις 10 το πρωί) το μέτωπο της κακοκαιρίας βρίσκεται στη νότια Πελοπόννησο με κατεύθυνση βορειοανατολικά.
Live η πορεία της κακοκαιρίας
Όπως εξηγούν σε αναρτήσεις τους τόσο ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, όσο και ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι βροχές και οι καταιγίδες στην Αττική θα έρθουν τις επόμενες ώρες, πριν το μεσημέρι.
«Στην Αθήνα η βροχή θα έρθει πριν το μεσημέρι, καθώς ο πυρήνας της καταιγίδας που βρίσκεται αυτή την ώρα στην Πελοπόννησο, κινείται βορειοανατολικά» έγραψε ο Θοδωρής Κολυδάς.
⚠️Καλημέρα σας. Διατηρούνται τα προγνωστικά δεδομένα για σήμερα χωρίς σημαντικές αλλάγές . Στην Αθήνα η βροχή θα έρθει πριν το μεσημέρι, καθώς ο πυρήνας της καταιγίδας που βρίσκεται αυτή την ώρα στην Πελοπόννησο, κινείται ΒΑ. https://t.co/03OfMYy6R8@CivPro_GR @EMY_HNMS… pic.twitter.com/WpLXCiAe7A— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 2, 2025
«Στη νότια Πελοπόννησο χτυπά τώρα η κακοκαιρία και αναμένεται μέχρι το μεσημέρι το ψυχρό μέτωπο να κάνει ένα πέρασμα και από την Αττική. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα στο λεκανοπέδιο εξαιτίας της ραγδαιότητας των φαινομένων και όχι τόσο του μεγάλου όγκου νερού» σημειώνει ο κ. Τσατραφύλλιας.
- Όσον αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, ο μετεωρολόγος του Alpha γράφει στην ανάρτησή του ότι «υπαρκτός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων:
- Από το μεσημέρι μέχρι το πρωί της Παρασκευής στα βόρεια της Λάρισσας, στη Χαλκιδική, στην Πιερία και την Ημαθία.
- Από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή 3/10 το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
¨"Πέρασμα από την Αττική θα κάνει σε λίγο το ψυχρό μέτωπο!" Καλημέρα! 🎯Στη νότια Πελοπόννησο χτυπά τώρα η κακοκαιρία...Posted by Γιώργος Τσατραφύλλιας on Wednesday, October 1, 2025
Μήνυμα του 112 για τη Λακωνία - «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις»
Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Λακωνίας. Το μήνυμα προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρώτες πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025
📍#Λακωνία
🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.
‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25).
Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.
Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :
Α. Την Πέμπτη (2-10-25)
α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου
β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο
γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία
δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία
ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες
στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία
ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.
Β. Την Παρασκευή (3-10-25)
α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.
Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:
α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα
β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής
γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι
δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.
