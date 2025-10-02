Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Τροχαίο με τρεις τραυματίες στον ΒΟΑΚ - Εγκλωβίστηκε μια γυναίκα, στο νοσοκομείο ο σύζυγος και το παιδί τους
Από την Αυστραλία οι τρεις τραυματίες - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους
Τροχαίο με τρεις τραυματίες από σφοδρή σύγκρουση ενός ΙΧ με αγροτικό σημειώθηκε το πρωί στον Καβρό Αποκορώνου επί της Εθνικής Οδού Χανίων–Ρεθύμνου στον ΒΟΑΚ.
Στο ΙΧ, μάλιστα, εγκλωβίστηκε μια γυναίκα και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και δέκα άνδρες.
Μετά τον απεγκλωβισμό της η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκαν, επίσης, ο σύζυγός της και το μικρό παιδί τους.
Και οι τρεις τραυματίες, μια οικογένεια από την Αυστραλία, δεν διατρέχουν κίνδυνο για την ζωή τους.
Λόγω του τροχαίου χρειάστηκε η επέμβαση της τροχαίας ΒΟΑΚ, η οποία και ρύθμισε την κυκλοφορία των οχημάτων, που για αρκετή ώρα διεξαγόταν με δυσκολία και από το ένα ρεύμα.
