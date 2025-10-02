Τροχαίο με τρεις τραυματίες στον ΒΟΑΚ - Εγκλωβίστηκε μια γυναίκα, στο νοσοκομείο ο σύζυγος και το παιδί τους
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΑΚ Τροχαίο Γυναίκα Τραυματίες Σύζυγος Παιδί

Τροχαίο με τρεις τραυματίες στον ΒΟΑΚ - Εγκλωβίστηκε μια γυναίκα, στο νοσοκομείο ο σύζυγος και το παιδί τους

Από την Αυστραλία οι τρεις τραυματίες - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους

Τροχαίο με τρεις τραυματίες στον ΒΟΑΚ - Εγκλωβίστηκε μια γυναίκα, στο νοσοκομείο ο σύζυγος και το παιδί τους
Τροχαίο με τρεις τραυματίες από σφοδρή σύγκρουση ενός ΙΧ με αγροτικό σημειώθηκε το πρωί στον Καβρό Αποκορώνου επί της Εθνικής Οδού Χανίων–Ρεθύμνου στον ΒΟΑΚ.

Στο ΙΧ, μάλιστα, εγκλωβίστηκε μια γυναίκα και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και δέκα άνδρες.

Μετά τον απεγκλωβισμό της η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκαν, επίσης, ο σύζυγός της και το μικρό παιδί τους.

Και οι τρεις τραυματίες, μια οικογένεια από την Αυστραλία, δεν διατρέχουν κίνδυνο για την ζωή τους.

Λόγω του τροχαίου χρειάστηκε η επέμβαση της τροχαίας ΒΟΑΚ, η οποία και ρύθμισε την κυκλοφορία των οχημάτων, που για αρκετή ώρα διεξαγόταν με δυσκολία και από το ένα ρεύμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος

Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης