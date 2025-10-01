Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη Γάζα στο Υπουργείο Εξωτερικών - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Στη συγκέντρωση μετέχουν μέλη της οργάνωσης March to Gaza Greece - Live η κίνηση των οχημάτων
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις, πραγματοποιούν αυτήν την ώρα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Βασιλίσσης Σοφίας η οργάνωση March to Gaza Greece.
Λόγω της συγκέντρωσης η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εκτροπές στη διασταύρωση Βασιλίσσης Σοφίας και Σέκκερη, στη συμβολή Βασιλίσσης Αμαλίας προς Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ακαδημίας στο ύψος της Κανάρη.
Δείτε Live την κίνηση των οχημάτων
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
