Νεκρός 69χρονος Αμερικανός σε κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά
Θα γίνει νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου
Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το μεσημέρι πάνω στο πλοίο, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή των Χανίων.
Σύμφωνα με ενημέρωση προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ο 69χρονος Αμερικανός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου με σημαία Μάλτας.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το neakriti.gr. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από το Λιμεναρχείο Χανίων.
