Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο κέντρο της Τρίπολης - Δείτε φωτογραφίες
Ο οδηγός πρόλαβε να βγει από το αυτοκίνητο και δεν τραυματίστηκε
Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Τρίπολης μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτη (30/9), όταν ένα αυτοκίνητο έπιασε φωτιά στην Οδό Γεωργίου Α'.
Σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, η φωτιά ξέσπασε την ώρα που το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει, ενώ ο οδηγός πρόλαβε να βγει από το όχημα και δεν τραυματίστηκε.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και η Τροχαία ρύθμισε την κυκλοφορία.
Το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
