Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική Αθήνα Ξενοδοχείο Άστεγοι

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα

3 ΣΧΟΛΙΑ
Άστεγοι, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και αλλοδαποί, απεγκλωβίστηκαν από εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα, όπου από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία ξέσπασε φωτιά η οποία και τέθηκε υπό έλεγχο. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

3 ΣΧΟΛΙΑ

