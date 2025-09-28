Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν άτομα
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα
Άστεγοι, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και αλλοδαποί, απεγκλωβίστηκαν από εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα, όπου από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία ξέσπασε φωτιά η οποία και τέθηκε υπό έλεγχο. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025
Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου στην Αθήνα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025
