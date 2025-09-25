Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Νεκρός 11χρονος μαθητής στην Ηγουμενίτσα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Νεκρός 11χρονος μαθητής στην Ηγουμενίτσα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Το αμάξι χτύπησε το παιδί την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο - Συνελήφθη η 58χρονη οδηγός
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα όταν ένα ΙΧ παρέσυρε έναν 11χρονο μαθητή κατά την επιστροφή του στο σπίτι από το σχολείο.
Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το παιδί χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Σύμφωνα με το epiruspost, ο 11χρονος παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα.
Η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το παιδί χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Σύμφωνα με το epiruspost, ο 11χρονος παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα.
Η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα