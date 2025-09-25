Νεκρός 11χρονος μαθητής στην Ηγουμενίτσα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηγουμενίτσα Τροχαίο

Νεκρός 11χρονος μαθητής στην Ηγουμενίτσα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Το αμάξι χτύπησε το παιδί την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο - Συνελήφθη η 58χρονη οδηγός

Νεκρός 11χρονος μαθητής στην Ηγουμενίτσα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα όταν ένα ΙΧ παρέσυρε έναν 11χρονο μαθητή κατά την επιστροφή του στο σπίτι από το σχολείο.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το παιδί χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. 

Άμεσα μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Σύμφωνα με το epiruspost, ο 11χρονος παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα. 

Η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.


