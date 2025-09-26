Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Κυψέλη: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 14χρονο συμμαθητή τους με ρόπαλα μέσα στο σχολείο
Κυψέλη: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 14χρονο συμμαθητή τους με ρόπαλα μέσα στο σχολείο
Το νεαρό θύμα έλαβε τις πρώτες βοήθειες από μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και έπειτα παρελήφθη από τη μητέρα του
Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι Αιγύπτιοι και ένας 15χρονος ομοεθνής τους στην Κυψέλη για επίθεση σε συμμαθητή τους.
Συγκεκριμένα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο προαύλιο του 41ου Λυκείου Αθηνών όταν οι τρεις Αιγύπτιοι επιτέθηκαν με ρόπαλα σε έναν 14χρονο μαθητή.
Το νεαρό θύμα έλαβε τις πρώτες βοήθειες από μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και έπειτα παρελήφθη από τη μητέρα του. Ενώ τα ρόπαλα των δραστών κατασχέθηκαν.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Συγκεκριμένα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο προαύλιο του 41ου Λυκείου Αθηνών όταν οι τρεις Αιγύπτιοι επιτέθηκαν με ρόπαλα σε έναν 14χρονο μαθητή.
Το νεαρό θύμα έλαβε τις πρώτες βοήθειες από μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και έπειτα παρελήφθη από τη μητέρα του. Ενώ τα ρόπαλα των δραστών κατασχέθηκαν.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα