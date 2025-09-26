Κυψέλη: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 14χρονο συμμαθητή τους με ρόπαλα μέσα στο σχολείο
ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη Σχολείο Ρόπαλα

Κυψέλη: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 14χρονο συμμαθητή τους με ρόπαλα μέσα στο σχολείο

Το νεαρό θύμα έλαβε τις πρώτες βοήθειες από μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και έπειτα παρελήφθη από τη μητέρα του

Κυψέλη: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 14χρονο συμμαθητή τους με ρόπαλα μέσα στο σχολείο
Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι Αιγύπτιοι και ένας 15χρονος ομοεθνής τους στην Κυψέλη για επίθεση σε συμμαθητή τους.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο προαύλιο του 41ου Λυκείου Αθηνών όταν οι τρεις Αιγύπτιοι επιτέθηκαν με ρόπαλα σε έναν 14χρονο μαθητή.

Το νεαρό θύμα έλαβε τις πρώτες βοήθειες από μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και έπειτα παρελήφθη από τη μητέρα του. Ενώ τα ρόπαλα των δραστών κατασχέθηκαν.

