Βίντεο: Ρομά έκλεψε συνεργείο στην Αττική ενώ ήταν μέσα ο ιδιοκτήτης

Θρασύτατος κλέφτης εισέβαλε σε συνεργείο της Αττικής ενώ ήταν ο ιδιοκτήτης μέσα και άρπαξε χρήματα χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Ο νεαρός Ρομά πέρασε «κάτω από την μύτη» του ιδιοκτήτη του συνεργείου και αφού έψαξε σε συρτάρια και στην ταμειακή μηχανή του καταστήματος, κατάφερε να βρει πάνω από 1.000 ευρώ και να τα αρπάξει χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το STAR, φαίνονται οι κινήσεις του νεαρού ληστή εντός του συνεργείου, ο οποίος αθόρυβα και με προσεκτικές κινήσεις περνάει απαρατήρητος από τον ιδιοκτήτη.


«Το μαγαζί ήταν κλειστό με τα ρολά κατεβασμένα στη μία πόρτα. Τα μηχανάκι ήταν όλα μέσα, και εγώ βρισκόμουν εντός του μαγαζιού. Ο δράστης πέρασε στο ένα μέτρο απόστασης από μπροστά μου. Άνοιξε τα συρτάρια μου, και παρόλο που το ταμείο δεν είχε μέσα λεφτά, είχα στο τσαντάκι μου μεγάλο χρηματικό ποσό στο γραφείο, περίπου 1.500 ευρώ, και μου τα πήρε όλα. Δεν άφησε φράγκο, ήταν στα 2 μέτρα μακριά. Τα πήρε και έφυγε σαν κύριος χωρίς να τον πάρω χαμπάρι. Γάτα να περνούσε, θα την έβλεπα», είπε ο ιδιοκτήτης του συνεργείου.

