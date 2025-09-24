Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Προβλήματα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Γλυφάδας
Προβλήματα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Γλυφάδας
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της πλατείας Κρήτης, στο ρεύμα προς Πειραιά
Προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το απόγευμα της Τετάρτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν.
Αναλυτικότερα, η σύγκρουση σημειώθηκε στη Γλυφάδα, στο ύψος της πλατείας Κρήτης, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες.
Δείτε live την κίνηση.
