Προβλήματα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Γλυφάδας
ΕΛΛΑΔΑ

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της πλατείας Κρήτης, στο ρεύμα προς Πειραιά

Προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το απόγευμα της Τετάρτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν.

Αναλυτικότερα, η σύγκρουση σημειώθηκε στη Γλυφάδα, στο ύψος της πλατείας Κρήτης, στο ρεύμα προς Πειραιά.


Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες.

Δείτε live την κίνηση.


