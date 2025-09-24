Προβλήματα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Γλυφάδας

Προβλήματα στηναντιμετωπίζουν οι οδηγοί το απόγευμα της Τετάρτης στηόπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν.Αναλυτικότερα, η σύγκρουση σημειώθηκε στη Γλυφάδα, στο ύψος της πλατείας Κρήτης, στο ρεύμα προς Πειραιά.Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες.