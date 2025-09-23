Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ζωγράφου: Συνελήφθη 38χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών
Ζωγράφου: Συνελήφθη 38χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 νάιλον σακούλες με 1 κιλό και 346 γραμμάρια κάνναβης
Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) στου Ζωγράφου προχώρησε η Αστυνομία.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στου Ζωγράφου και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 νάιλον σακούλες με 1 κιλό και 346 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Σε βάρος του 38χρονου δημιουργήθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
