Σακελλαρίδης για την περιπέτεια της υγείας του: Ένιωσα έναν πόνο, τρόμαξα, ήταν κρίσιμο που μου είπε η Ράνια να πάω στον γιατρό

«Μερικές φορές σου χτυπάει τα καμπανάκια, και πρέπει να έχει τα αυτιά ανοιχτά, χάσε λίγο χρόνο, δεν θα ξεφτιλιστείς αν πεις τον γιατρό ότι πονάς» είπε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς