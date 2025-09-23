Σακελλαρίδης για την περιπέτεια της υγείας του: Ένιωσα έναν πόνο, τρόμαξα, ήταν κρίσιμο που μου είπε η Ράνια να πάω στον γιατρό
«Μερικές φορές σου χτυπάει τα καμπανάκια, και πρέπει να έχει τα αυτιά ανοιχτά, χάσε λίγο χρόνο, δεν θα ξεφτιλιστείς αν πεις τον γιατρό ότι πονάς» είπε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς
Για την περιπέτεια που είχε με την υγεία του με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τοποθέτηση στεντ μίλησε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, περιγράφοντας και τα συμπτώματα που είχε αλλά και την «καθοριστική», όπως είπε, παρέμβαση της συζύγου του, Ράνιας Τζίμα.
«Είναι μια φάση που συνειδητοποιείς ότι χτυπάνε καμπανάκια και πρέπει να τα ακούς. Εγώ είχα μια κατάχρηση, το τσιγάρο. Εδώ και 10 ημέρες δεν καπνίζω. Αν τρομάξεις λογικό είναι. Να με τσεκάρεις σε έναν χρόνο ότι θα συνεχίσω να μην καπνίζω, οι πρώτες ημέρες είναι εύκολο να το κάνεις» είπε αρχικά στο MEGA.
«Νομίζω ότι δεν θα ξανακαπνίσω. Πολλές φορές νομίζεις ότι είσαι και λίγο άθικτος από τέτοια ζητήματα και δεν περνάει από το μυαλό σου, λες έχω καιρό, είμαι νέος και προσέχω σε άλλα, αλλά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Έχει σημασία να κάνουμε τις εξετάσεις και να ακούμε τον οργανισμό μας» συμπλήρωσε.
Περιγράφοντας τι συνέβη και τον οδήγησε στο νοσοκομείο, ο κ. Σακελλαρίδης είπε «ένιωσα έναν πόνο, όχι κάτι ακραίο που θα πεις παίρνω το 166. Δεν ήταν κάτι γνώριμο αλλά θα μπορούσε να πεις ότι ήταν νευρόπονος ή κάτι μυικό. Θα μπορούσα να το πω αν ήθελα να το αποφύγω. Μερικές φορές σου χτυπάει τα καμπανάκια, και πρέπει να έχει τα αυτιά ανοιχτά, χάσε λίγο χρόνο, δεν θα ξεφτιλιστείς αν πεις τον γιατρό ότι πονάς».
Εξομολογήθηκε, μάλιστα, ότι «θα μπορούσα να μην είχα πάει. Πήγα μόνος μου, πήρα το αυτοκίνητο, το συζήτησα και με τη Ράνια, ήταν κρίσιμο που μου το είπε η Ράνια να πάω. Μου πέρασε η σκέψη "τι να μπλέκω, τίποτα δεν θα είναι". Δεν είσαι όμως άτρωτος για πάντα, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα».
