Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο
Σεισμός Ζάκυνθος

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

Ο σεισμός εκδηλώθηκε 11 Χλμ. ΔΝΔ του Κεριού Ζακύνθου

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.9.2025) στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού, με βάση την αυτόματη λύση, εντοπίζεται 11 Χλμ. ΔΝΔ του Κεριού Ζακύνθου και σε βάθος 20 χλμ. 



