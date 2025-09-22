Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο
Ο σεισμός εκδηλώθηκε 11 Χλμ. ΔΝΔ του Κεριού Ζακύνθου
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.9.2025) στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Το επίκεντρο του σεισμού, με βάση την αυτόματη λύση, εντοπίζεται 11 Χλμ. ΔΝΔ του Κεριού Ζακύνθου και σε βάθος 20 χλμ.
