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Καραμπόλα 8 αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ, έγινε και δεύτερο τροχαίο σε 200 μέτρα, βίντεο
Καραμπόλα 8 αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ, έγινε και δεύτερο τροχαίο σε 200 μέτρα, βίντεο
Τα δύο τροχαία σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στον ΒΟΑΚ, κοντά στην Παναγία Χαρακιανή
Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Σταυρού, λίγο πριν από την Παναγία Χαρακιανή, στον δρόμο προς το Μπαλί, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.
Το ένα περιστατικό αφορούσε καραμπόλα οκτώ αυτοκινήτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα, όταν αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με άλλο όχημα.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, τα δύο συμβάντα καταγράφηκαν σχεδόν διαδοχικά, σε κοντινά σημεία του αυτοκινητοδρόμου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ επικρατεί έντονη υγρασία, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ιδιαίτερα ολισθηρό.
Το ένα περιστατικό αφορούσε καραμπόλα οκτώ αυτοκινήτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα, όταν αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με άλλο όχημα.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, τα δύο συμβάντα καταγράφηκαν σχεδόν διαδοχικά, σε κοντινά σημεία του αυτοκινητοδρόμου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ επικρατεί έντονη υγρασία, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ιδιαίτερα ολισθηρό.
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