Καραμπόλα 8 αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ, έγινε και δεύτερο τροχαίο σε 200 μέτρα, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Τροχαίο Καραμπόλα

Καραμπόλα 8 αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ, έγινε και δεύτερο τροχαίο σε 200 μέτρα, βίντεο

Τα δύο τροχαία σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στον ΒΟΑΚ, κοντά στην Παναγία Χαρακιανή

Καραμπόλα 8 αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ, έγινε και δεύτερο τροχαίο σε 200 μέτρα, βίντεο
12 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Σταυρού, λίγο πριν από την Παναγία Χαρακιανή, στον δρόμο προς το Μπαλί, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Το ένα περιστατικό αφορούσε καραμπόλα οκτώ αυτοκινήτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα, όταν αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, τα δύο συμβάντα καταγράφηκαν σχεδόν διαδοχικά, σε κοντινά σημεία του αυτοκινητοδρόμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ επικρατεί έντονη υγρασία, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ιδιαίτερα ολισθηρό.

Καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης