Δείτε βίντεο: «Κλείστο το στόμα σου, πουλάκι μου, κλείστο», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη σε γυναίκα που τη διέκοψε ενώ μιλούσε στο νοσοκομείο Χανίων

Η λεκτική αντιπαράθεση της Ντόρας Μπακογιάννη με μία εκ των παρισταμένων στη συζήτηση για το νοσοκομείο Χανίων, η οποία είχε νωρίτερα λάβει το λόγο, αλλά διέκοψε τη βουλευτή, σημάδεψε τη διαδικασία που έγινε παρουσία του υπουργού Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη.Η κυρία Μπακογιάννη, είχε πει ότι η συζήτηση εξελισσόταν με γόνιμο διάλογο και αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σόου Αδωνι- Πολάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας ότι κι εκείνη θα ήθελε δύο δισεκατομμύρια για το νοσοκομείο, ωστόσο τα άμεσα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν μέσα στον Νοέμβριο ή το αργότερο έως τον Ιανουάριο. Ενώ περιέγραφε ότι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και όσοι ωφελούνται από το νοσοκομείο και αναφερόταν στο campus υγείας που μπορεί να δημιουργηθεί στην έκταση των περίπου 20 στρεμμάτων που βρίσκονται δίπλα στο νοσοκομείο, μία εκ των παρισταμένων τη διέκοψε. Τότε εκείνη, που λίγα λεπτά νωρίτερα είχε αντιπαρατεθεί με άλλον έναν εκ των παρισταμένων που επίσης τη διέκοπτε απάντησε: «Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείστο». Η γυναίκα αντέδρασε λέγοντας «σε ποιον μιλάτε έτσι;» και η κυρία Μπακογιάννη επανέλαβε «κλείστο, μιλάω».Δείτε την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη:Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συλλαλητήριο στα Χανιά για τη βελτίωση των υποδομών της υγειονομικής περίθαλψης.