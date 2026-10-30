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Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Αττική που έκλεβε χρήματα και κοσμήματα με πρόσχημα τη διαρροή ρεύματος, 4 συλλήψεις
Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Αττική που έκλεβε χρήματα και κοσμήματα με πρόσχημα τη διαρροή ρεύματος, 4 συλλήψεις
Πώς δρούσε η σπείρα με τα «τηλέφωνα-φαντάσματα» - Πάνω από 220.000 ευρώ η λεία τους - Εξιχνιάστηκε μία ληστεία και 15 κλοπές
Τέλος σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προσποιούμενη ότι τα μέλη της ήταν υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έβαλε η ΕΛΑΣ. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν το πρόσχημα δήθεν διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος για να πείθουν τα θύματά τους να συγκεντρώνουν χρήματα και κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν από τα σπίτια τους.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 20, 32, 38 και 39 ετών, από την αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μία ληστεία και 15 κλοπές, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τις 227.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος είχαν ξεκινήσει τη δράση τους τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο σπίτι στη Δυτική Αττική, το οποίο το είχαν μετατρέψει σε τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης.
Από εκεί πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες, χρησιμοποιώντας τηλεφωνικούς αριθμούς καταχωρισμένους σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα λεγόμενα «ghost phones», ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός τους.
Κατά τις συνομιλίες με τα θύματα, παρουσιάζονταν ως εργαζόμενοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και επικαλούνταν υποτιθέμενο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της κατοικίας.
Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν ήταν συγκεκριμένη. Αρχικά, προειδοποιούσαν τους ενοίκους για δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και τους ζητούσαν να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά τους, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να τα προστατεύσουν από τον υποτιθέμενο κίνδυνο.
Στη συνέχεια, τους καθοδηγούσαν να τοποθετήσουν τα πολύτιμα αντικείμενα σε προκαθορισμένο σημείο μέσα στο σπίτι και να μετακινηθούν σε άλλο δωμάτιο. Παράλληλα, τους έπειθαν να αφήσουν ανοιχτή την κεντρική είσοδο της κατοικίας.
Τότε αναλάμβανε δράση μια δεύτερη ομάδα, αυτή των συνεργών, τα μέλη της οποίας πλησίαζαν πεζή, έμπαιναν στο σπίτι και αφαιρούσαν τα χρήματα και τα κοσμήματα, χωρίς τα θύματα να αντιλαμβάνονται αμέσως τι είχε συμβεί.
Οι κατηγορούμενοι είχαν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης, διαχωρίζοντας τους ρόλους ανάμεσα σε όσους πραγματοποιούσαν τις τηλεφωνικές κλήσεις και σε εκείνους που εισέρχονταν στις κατοικίες.
Κατά τη διάρκεια των κλοπών λάμβαναν μέτρα για να αποκρύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 39χρονου συλληφθέντος.
Η δράση τους αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, κατά την οποία οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) από αστυνομικούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 20, 32, 38 και 39 ετών, από την αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μία ληστεία και 15 κλοπές, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τις 227.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος είχαν ξεκινήσει τη δράση τους τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο σπίτι στη Δυτική Αττική, το οποίο το είχαν μετατρέψει σε τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης.
Από εκεί πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες, χρησιμοποιώντας τηλεφωνικούς αριθμούς καταχωρισμένους σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα λεγόμενα «ghost phones», ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός τους.
Κατά τις συνομιλίες με τα θύματα, παρουσιάζονταν ως εργαζόμενοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και επικαλούνταν υποτιθέμενο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της κατοικίας.
Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν ήταν συγκεκριμένη. Αρχικά, προειδοποιούσαν τους ενοίκους για δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και τους ζητούσαν να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά τους, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να τα προστατεύσουν από τον υποτιθέμενο κίνδυνο.
Στη συνέχεια, τους καθοδηγούσαν να τοποθετήσουν τα πολύτιμα αντικείμενα σε προκαθορισμένο σημείο μέσα στο σπίτι και να μετακινηθούν σε άλλο δωμάτιο. Παράλληλα, τους έπειθαν να αφήσουν ανοιχτή την κεντρική είσοδο της κατοικίας.
Τότε αναλάμβανε δράση μια δεύτερη ομάδα, αυτή των συνεργών, τα μέλη της οποίας πλησίαζαν πεζή, έμπαιναν στο σπίτι και αφαιρούσαν τα χρήματα και τα κοσμήματα, χωρίς τα θύματα να αντιλαμβάνονται αμέσως τι είχε συμβεί.
Οι κατηγορούμενοι είχαν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης, διαχωρίζοντας τους ρόλους ανάμεσα σε όσους πραγματοποιούσαν τις τηλεφωνικές κλήσεις και σε εκείνους που εισέρχονταν στις κατοικίες.
Κατά τη διάρκεια των κλοπών λάμβαναν μέτρα για να αποκρύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 39χρονου συλληφθέντος.
Η δράση τους αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, κατά την οποία οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) από αστυνομικούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και απάτες, κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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