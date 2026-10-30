Σκηνικό κρίσης στην Πολωνία: Αστυνομία και καταγγελίες για «πραξικόπημα» στο Συνταγματικό Δικαστήριο, γύρισε πίσω το αεροπλάνο του προέδρου Ναβρότσκι, βίντεο

Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι

Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu. — Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 30, 2026

Στον επίσημο λογαριασμό του συνταγματικού δικαστηρίου της Πολωνίας, πάντως, αναφέρεται πως έχει γίνει «παράνομη κατάληψη» της ιστοσελίδας του δικαστηρίου και πρόεδρος παραμένει ο. «Όλα τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες διαπράττουν το αδίκημα του πραξικοπήματος» συνεχίζει το μήνυμα στο Twitter.Μια μακροχρόνια πολιτική διαμάχη σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει ουσιαστικά παραλύσει τον θεσμό. Νωρίτερα φέτος, ο Ναβρότσκι, σύμμαχος της πρώην εθνικιστικής κυβέρνησης της Πολωνίας, αρνήθηκε να ορκίσει τρεις από τους έξι δικαστές που είχε ορίσει το κοινοβούλιο, ενώ ο Σβιετσκόφσκι αρνήθηκε να επιτρέψει στους δικαστές που εκλέχθηκαν από την τρέχουσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.Η κρίση έχει τις ρίζες της στην περίοδο διακυβέρνησης του εθνικοσυντηρητικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), το οποίο προχώρησε σε εκτεταμένες αλλαγές στη σύνθεση και τη λειτουργία των δικαστικών θεσμών. Οι παρεμβάσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αμφισβητήθηκε η συμβατότητά τους με τις αρχές της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.Μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο Τουσκ επιχείρησε να ανατρέψει τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις και να αποκαταστήσει, όπως υποστηρίζει, τη θεσμική ανεξαρτησία των δικαστηρίων. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες του συνάντησαν την αντίσταση του Ναβρότσκι, ο οποίος υποστηρίχθηκε από το PiS και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκτήσει η ίδια τον έλεγχο της Δικαιοσύνης.Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με τον διορισμό νέων συνταγματικών δικαστών από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την άρνηση του προέδρου να ορκίσει ορισμένους από αυτούς. Ακολούθησαν αμφισβητούμενες διαδικασίες ορκωμοσίας και συγκρούσεις σχετικά με το δικαίωμα των νέων δικαστών να συμμετέχουν στη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.Οι σημερινές εξελίξεις δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά την κορύφωση μιας σύγκρουσης στην οποία οι δύο πλευρές αμφισβητούν η μία τη νομιμότητα των ενεργειών της άλλης.Το διακύβευμα είναι πλέον ποιος έχει τη νόμιμη εξουσία να διοικεί το Συνταγματικό Δικαστήριο και, τελικά, κατά πόσο οι αποφάσεις του θα αναγνωρίζονται από όλους τους κρατικούς θεσμούς.