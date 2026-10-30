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Σκηνικό κρίσης στην Πολωνία: Αστυνομία και καταγγελίες για «πραξικόπημα» στο Συνταγματικό Δικαστήριο, γύρισε πίσω το αεροπλάνο του προέδρου Ναβρότσκι, βίντεο
Η μακροχρόνια σύγκρουση για τον έλεγχο της Δικαιοσύνης οδηγεί σε μετωπική αντιπαράθεση την κυβέρνηση Τουσκ με τον πρόεδρο της χώρας - «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας» ανέφερε ο Πολωνός πρωθυπουργός
Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι, «τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, με την ηγεσία του θεσμού να αμφισβητεί τη νομιμότητα της απόφασης και να καταγγέλλει απόπειρα παράνομης κατάληψης του Δικαστηρίου».
Πίσω από τις πρωτοφανείς εξελίξεις βρίσκεται η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ και την προεδρία για τον έλεγχο της Δικαιοσύνης. Η σύγκρουση, που έχει τις ρίζες της στις μεταρρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, εγείρει πλέον σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των θεσμών και τη νομιμότητα των αποφάσεών τους.
Υπό την πίεση των εξελίξεων, το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι στη Σενεγάλη έκανε αναστροφή, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Σενεγάλη την Παρασκευή, καθώς η αστυνομία μπήκε στις εγκαταστάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της Πολωνίας και ο πρόεδρός του τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
«Σε μια στιγμή όπως αυτή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω το ταξίδι μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», δήλωσε στο X. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σε μήνυμά του στο Twitter αναφέρει: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Μετά από χρόνια αναρχίας υπό την ηγεσία του PiS (σ.σ. κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη), αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη, ενίοτε επώδυνη, και απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος».
W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026
Η αστυνομία ανέφερε ότι δυνάμεις της μπήκαν στις εγκαταστάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το δικαστήριο, ενώ έγινε και ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων εναντίον των αστυνομικών, σύμφωνα με το Reuters.
Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026
Δείτε βίντεο:
🚨 KOMUNIKAT KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W związku z pojawiającymi się w przestrzeni informacyjnej przekazami mającymi na celu dezinformację opinii publicznej w zakresie działań Policji na terenie przyległym do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiamy rzeczywisty przebieg tych wydarzeń: 1. Do Komendy Głównej Policji wpłynęła dzisiaj korespondencja Prokuratora Generalnego zawierająca prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty. 2. Jednocześnie do KGP wpłynęło pismo sędzi Trybunału Konstytucyjnego, w którym informowano Komendanta Głównego Policji o tym, że w związku z planowanymi na terenie Trybunału Konstytucyjnego czynnościami istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłócenia porządku publicznego. Wobec powyższego zwrócono się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób. 3. Mając na względzie konieczność realizacji ustawowych zadań Policji, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, informacja została przekazana do Komendy Stołecznej Policji z poleceniem podjęcia stosownych działań. 4. Stanowczo podkreślamy, że Policji nie ma wewnątrz siedziby Trybunału Konstytucyjnego, a funkcjonariusze znajdujący się na terenie zewnętrznym zostali tam wezwani przez osobę uprawnioną. 5. Działania Policji ograniczają się wyłącznie do terenu zewnętrznego, a także zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w miejscu ogólnodostępnym, jakim jest Aleja Szucha. 6. W czasie prowadzonych działań doszło do incydentów, w których uczestniczyły osoby znajdujące się wówczas w Alei Szucha przed ogrodzeniem TK, w tym rzucania niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się w tym miejscu. 7. Policjanci podjęli działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i przywrócenie porządku publicznego. 8. Co istotne – wbrew pojawiającym się w niektórych mediach informacjom, powielanym następnie w przestrzeni publicznej przez różne osoby – Policja nie podejmowała żadnych działań wobec funkcjonariuszy straży TK. 9. Policjanci zatrzymali trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego. Czynności procesowe z zatrzymanymi prowadzone będą w kierunku art. 193 k.k. Ponownie podkreślamy, że Policja nie prowadzi żadnych działań w siedzibie Trybunału, ograniczając je wyłącznie do terenu zewnętrznego. Czynności funkcjonariuszy mają na celu realizację ustawowych obowiązków, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie stanowią one ingerencji w działalność Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 30, 2026
Polish President Nawrocki cut short his flight to Senegal on Friday and returned to Poland after police entered the Constitutional Tribunal and its president, Bogdan Swieczkowski, was suspended. Police cited violent incidents outside the court, including objects thrown at officers. The crisis follows a prolonged political dispute over judicial appointments that has effectively paralyzed the tribunal. https://t.co/UkI7bBejFs— Clash Report (@clashreport) October 30, 2026
Μια μακροχρόνια πολιτική διαμάχη σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει ουσιαστικά παραλύσει τον θεσμό. Νωρίτερα φέτος, ο Ναβρότσκι, σύμμαχος της πρώην εθνικιστικής κυβέρνησης της Πολωνίας, αρνήθηκε να ορκίσει τρεις από τους έξι δικαστές που είχε ορίσει το κοινοβούλιο, ενώ ο Σβιετσκόφσκι αρνήθηκε να επιτρέψει στους δικαστές που εκλέχθηκαν από την τρέχουσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu.— Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 30, 2026
Η κρίση έχει τις ρίζες της στην περίοδο διακυβέρνησης του εθνικοσυντηρητικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), το οποίο προχώρησε σε εκτεταμένες αλλαγές στη σύνθεση και τη λειτουργία των δικαστικών θεσμών. Οι παρεμβάσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αμφισβητήθηκε η συμβατότητά τους με τις αρχές της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.
Μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο Τουσκ επιχείρησε να ανατρέψει τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις και να αποκαταστήσει, όπως υποστηρίζει, τη θεσμική ανεξαρτησία των δικαστηρίων. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες του συνάντησαν την αντίσταση του Ναβρότσκι, ο οποίος υποστηρίχθηκε από το PiS και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκτήσει η ίδια τον έλεγχο της Δικαιοσύνης.
Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με τον διορισμό νέων συνταγματικών δικαστών από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την άρνηση του προέδρου να ορκίσει ορισμένους από αυτούς. Ακολούθησαν αμφισβητούμενες διαδικασίες ορκωμοσίας και συγκρούσεις σχετικά με το δικαίωμα των νέων δικαστών να συμμετέχουν στη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.
Οι σημερινές εξελίξεις δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά την κορύφωση μιας σύγκρουσης στην οποία οι δύο πλευρές αμφισβητούν η μία τη νομιμότητα των ενεργειών της άλλης.
Το διακύβευμα είναι πλέον ποιος έχει τη νόμιμη εξουσία να διοικεί το Συνταγματικό Δικαστήριο και, τελικά, κατά πόσο οι αποφάσεις του θα αναγνωρίζονται από όλους τους κρατικούς θεσμούς.
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