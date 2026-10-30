«Ελέφαντας στο δωμάτιο» ο Λαβρόφ: Μίνι διπλωματικό επεισόδιο στη G20, δεν φωτογραφιζόμαστε μαζί του, είπαν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών
«Ελέφαντας στο δωμάτιο» ο Λαβρόφ: Μίνι διπλωματικό επεισόδιο στη G20, δεν φωτογραφιζόμαστε μαζί του, είπαν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών
Η πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα έγινε δίχως την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα
Ένα μίνι διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην καθιερωμένη ομαδική φωτογράφιση μαζί με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, οδηγώντας τους Αμερικανούς διοργανωτές στην απόφαση να ακυρώσουν τη διαδικασία.
Η άρνηση των Ευρωπαίων να εμφανιστούν στην ίδια φωτογραφία με τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανέδειξε τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των μελών της G20 για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις με τη Μόσχα.
Σύμφωνα με το Reuters, περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της Αυστραλίας και του Καναδά, είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για το ενδεχόμενο να φωτογραφηθούν μαζί με τον Λαβρόφ.
Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αφαιρέσει την παραδοσιακή «οικογενειακή φωτογραφία» από το επίσημο πρόγραμμα της συνάντησης, προκειμένου να αποφευχθεί η μετατροπή της σε θέαμα ή σε αφορμή για αντιπαράθεση.
Ιδιαίτερα σαφής ήταν η τοποθέτηση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν επρόκειτο να συμμετάσχουν σε κοινή φωτογράφιση με τον Ρώσο ομόλογό τους. «Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει οικογενειακή φωτογραφία με τους Ευρωπαίους εταίρους και τον κ. Λαβρόφ μαζί, διότι δεν υπάρχει κανονικότητα στις σχέσεις με τη Ρωσία» δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν την έναρξη των εργασιών.
Ο Βάντεφουλ υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οι διαφωνίες με τη Μόσχα πρέπει να συζητούνται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν πως οι σχέσεις τους με τη Ρωσία έχουν επιστρέψει στην ομαλότητα.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, χαρακτήρισε την ακύρωση της φωτογράφισης σωστή απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Δεν είμαι ο μόνος που δεν θέλει να φωτογραφηθεί με τον Λαβρόφ» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με διπλωματικές πληροφορίες, πριν από την οριστική ακύρωση είχε εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές φωτογραφίσεις, μία με τη συμμετοχή του Λαβρόφ και μία χωρίς τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών.
Τελικά, οι υπουργοί προχώρησαν απευθείας στην πρώτη συνεδρίαση, χωρίς να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη φωτογράφιση.
Το επεισόδιο σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκφράζουν επιφυλάξεις για την προσέγγιση της Ουάσινγκτον απέναντι στη Μόσχα.
Οι πρόσφατες αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων η προσωρινή άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και η συμφωνία για την αγορά ρωσικού ντίζελ, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουκρανία και μεταξύ Ευρωπαίων συμμάχων της.
Η άρνηση των Ευρωπαίων να εμφανιστούν στην ίδια φωτογραφία με τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανέδειξε τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των μελών της G20 για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις με τη Μόσχα.
Σύμφωνα με το Reuters, περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της Αυστραλίας και του Καναδά, είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για το ενδεχόμενο να φωτογραφηθούν μαζί με τον Λαβρόφ.
Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αφαιρέσει την παραδοσιακή «οικογενειακή φωτογραφία» από το επίσημο πρόγραμμα της συνάντησης, προκειμένου να αποφευχθεί η μετατροπή της σε θέαμα ή σε αφορμή για αντιπαράθεση.
Ιδιαίτερα σαφής ήταν η τοποθέτηση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν επρόκειτο να συμμετάσχουν σε κοινή φωτογράφιση με τον Ρώσο ομόλογό τους. «Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει οικογενειακή φωτογραφία με τους Ευρωπαίους εταίρους και τον κ. Λαβρόφ μαζί, διότι δεν υπάρχει κανονικότητα στις σχέσεις με τη Ρωσία» δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν την έναρξη των εργασιών.
Ο Βάντεφουλ υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οι διαφωνίες με τη Μόσχα πρέπει να συζητούνται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν πως οι σχέσεις τους με τη Ρωσία έχουν επιστρέψει στην ομαλότητα.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, χαρακτήρισε την ακύρωση της φωτογράφισης σωστή απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Δεν είμαι ο μόνος που δεν θέλει να φωτογραφηθεί με τον Λαβρόφ» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με διπλωματικές πληροφορίες, πριν από την οριστική ακύρωση είχε εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές φωτογραφίσεις, μία με τη συμμετοχή του Λαβρόφ και μία χωρίς τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών.
Τελικά, οι υπουργοί προχώρησαν απευθείας στην πρώτη συνεδρίαση, χωρίς να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη φωτογράφιση.
Οι διαφωνίες για τη Ρωσία και οι αποφάσεις Τραμπ
Το επεισόδιο σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκφράζουν επιφυλάξεις για την προσέγγιση της Ουάσινγκτον απέναντι στη Μόσχα.
Οι πρόσφατες αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων η προσωρινή άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και η συμφωνία για την αγορά ρωσικού ντίζελ, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουκρανία και μεταξύ Ευρωπαίων συμμάχων της.
Οι ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν το Κίεβο επιμένουν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν να έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μαζί της, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Η συμμετοχή του Λαβρόφ στη συνάντηση της Ατλάντα είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς σηματοδοτούσε μια νέα ευκαιρία παρουσίας της ρωσικής διπλωματίας σε διεθνές φόρουμ που φιλοξενείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παρά το επεισόδιο, η σύνοδος πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να καλεί τις χώρες της G20 να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Ρούμπιο έκανε λόγο για μια κρίσιμη περίοδο για τη διεθνή κοινότητα, προειδοποιώντας ότι μια σειρά από αλληλένδετες οικονομικές και γεωπολιτικές κρίσεις απειλούν θεμελιώδεις πυλώνες της παγκόσμιας οικονομικής τάξης.
Στην ατζέντα της διήμερης συνάντησης βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το διεθνές εμπόριο, η ενεργειακή ασφάλεια και οι διαφωνίες για τις εμπορικές πολιτικές.
Η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών πραγματοποιείται στις 30 και 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της αμερικανικής προεδρίας της G20, ενόψει της συνόδου των ηγετών που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.
Από τη συνάντηση απουσιάζει η Ουκρανία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες περιόρισαν τις προσκλήσεις στα μέλη της G20. Δεν προσκλήθηκε επίσης η Νότια Αφρική, παρά τη συμμετοχή της στην ομάδα.
Η συμμετοχή του Λαβρόφ στη συνάντηση της Ατλάντα είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς σηματοδοτούσε μια νέα ευκαιρία παρουσίας της ρωσικής διπλωματίας σε διεθνές φόρουμ που φιλοξενείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παρά το επεισόδιο, η σύνοδος πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να καλεί τις χώρες της G20 να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Ρούμπιο έκανε λόγο για μια κρίσιμη περίοδο για τη διεθνή κοινότητα, προειδοποιώντας ότι μια σειρά από αλληλένδετες οικονομικές και γεωπολιτικές κρίσεις απειλούν θεμελιώδεις πυλώνες της παγκόσμιας οικονομικής τάξης.
Στην ατζέντα της διήμερης συνάντησης βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το διεθνές εμπόριο, η ενεργειακή ασφάλεια και οι διαφωνίες για τις εμπορικές πολιτικές.
Η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών πραγματοποιείται στις 30 και 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της αμερικανικής προεδρίας της G20, ενόψει της συνόδου των ηγετών που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.
Από τη συνάντηση απουσιάζει η Ουκρανία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες περιόρισαν τις προσκλήσεις στα μέλη της G20. Δεν προσκλήθηκε επίσης η Νότια Αφρική, παρά τη συμμετοχή της στην ομάδα.
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