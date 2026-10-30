Wall Street: Μαζικό ξεπούλημα με επίκεντρο την τεχνολογία - Ο Nasdaq σε τροχιά διόρθωσης και η AI στο εδώλιο

Οι απογοητευτικές επιδόσεις των τεχνολογικών κολοσσών, οι φόβοι για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων στην αμερικανική αγορά, εν μέσω νέων γεωπολιτικών ανησυχιών