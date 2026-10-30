Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στην εθνική Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, προβλήματα στην κυκλοφορία, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Θεσσαλονίκη

Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στην εθνική Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, προβλήματα στην κυκλοφορία, δείτε βίντεο

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο - Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου

Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στην εθνική Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, προβλήματα στην κυκλοφορία, δείτε βίντεο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (30/10) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος της Βούλγαρη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα ένα από αυτά να αναποδογυρίσει στη μέση του οδοστρώματος.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Παράλληλα, λόγω του τροχαίου σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου.

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