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Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στην εθνική Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, προβλήματα στην κυκλοφορία, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στην εθνική Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, προβλήματα στην κυκλοφορία, δείτε βίντεο
Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο - Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (30/10) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος της Βούλγαρη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα ένα από αυτά να αναποδογυρίσει στη μέση του οδοστρώματος.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Παράλληλα, λόγω του τροχαίου σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Παράλληλα, λόγω του τροχαίου σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.
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