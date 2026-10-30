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Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε drone των Χούθι πάνω από την ιερή πολή της Μεδίνα
Την περασμένη εβδομάδα οι Χούθι είχαν διαψεύσει ότι στοχοποίησαν τις ιερές πόλεις στη δυτική Σαουδική Αραβία μετά από κατηγορίες ότι επιτέθηκαν στη χώρα
Την περασμένη εβδομάδα οι Χούθι είχαν διαψεύσει ότι στοχοποίησαν τις ιερές πόλεις στη δυτική Σαουδική Αραβία μετά από κατηγορίες ότι επιτέθηκαν στη χώρα.
Σημειώνεται ότι το σαουδαραβικό βασίλειο γίνεται στόχος επιθέσεων σχεδόν καθημερινά.
Παράλληλα, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες διέταξαν τους μη απαραίτητο προσωπικό της κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν τη Σαουδική Αραβία με ισχύ από τις 23 Οκτωβρίου λόγω κινδύνων για την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, αναφερόμενη στις επιθέσεις των Χούτι εναντίον πολιτικών αεροδρομίων και άλλων κρίσιμων υποδομών.
Οι υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης χρειάζονται ειδική άδεια για να χρησιμοποιήσουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους και drones, ανέφερε η πρεσβεία, προειδοποιώντας τους Αμερικανούς πολίτες για πιθανές περαιτέρω επιθέσεις, κλείσιμο του εναερίου χώρου, ακυρώσεις πτήσεων και άλλες διαταραχές στα ταξίδια.
Security Alert: U.S. Mission Saudi Arabia (October 30, 2026) Effective October 23, 2026, the Department of State ordered non-emergency U.S. government employees and U.S. government employee family members to leave Saudi Arabia due to safety risks. Iranian-supported Houthis have engaged in hostilities against Saudi Arabia, including attacks on civilian airports and other critical infrastructure resulting in civilian casualties and severe travel disruptions. The hostilities have the potential to escalate rapidly beyond that immediate area. U.S. government employees working in Saudi Arabia require special authorization from Chief of Mission to use any airport in Saudi Arabia following recent missile and UAV attacks on airports in the Kingdom. U.S. citizens should be aware of potential attacks on airports, airspace closures, flight cancellations, and travel disruptions. Please take extreme caution if you choose to use airports in Saudi Arabia. We recommend checking your flight departure status directly with the airline and with the airport. Read more: https://t.co/cXZCGSfomE— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) October 30, 2026
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