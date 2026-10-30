Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε drone των Χούθι πάνω από την ιερή πολή της Μεδίνα
ΚΟΣΜΟΣ
Σαουδική Αραβία Drone Χούθι ΗΠΑ

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε drone των Χούθι πάνω από την ιερή πολή της Μεδίνα

Την περασμένη εβδομάδα οι Χούθι είχαν διαψεύσει ότι στοχοποίησαν τις ιερές πόλεις στη δυτική Σαουδική Αραβία μετά από κατηγορίες ότι επιτέθηκαν στη χώρα

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε drone των Χούθι πάνω από την ιερή πολή της Μεδίνα
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Οι δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν σήμερα (30/10) ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ένα drone που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης πάνω από την ιερή πόλη της Μεδίνας, η οποία πρόσφατα είχε αποτελέσει στόχο επίθεση.

Την περασμένη εβδομάδα οι Χούθι είχαν διαψεύσει ότι στοχοποίησαν τις ιερές πόλεις στη δυτική Σαουδική Αραβία μετά από κατηγορίες ότι επιτέθηκαν στη χώρα.

Σημειώνεται ότι το σαουδαραβικό βασίλειο γίνεται στόχος επιθέσεων σχεδόν καθημερινά.

Παράλληλα, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες διέταξαν τους μη απαραίτητο προσωπικό της κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν τη Σαουδική Αραβία με ισχύ από τις 23 Οκτωβρίου λόγω κινδύνων για την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, αναφερόμενη στις επιθέσεις των Χούτι εναντίον πολιτικών αεροδρομίων και άλλων κρίσιμων υποδομών.

Οι υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης χρειάζονται ειδική άδεια για να χρησιμοποιήσουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους και drones, ανέφερε η πρεσβεία, προειδοποιώντας τους Αμερικανούς πολίτες για πιθανές περαιτέρω επιθέσεις, κλείσιμο του εναερίου χώρου, ακυρώσεις πτήσεων και άλλες διαταραχές στα ταξίδια.
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