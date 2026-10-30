Προφυλακίστηκαν ακόμα δύο άτομα για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο», σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο αρχιλογιστής του κυκλώματος
ΕΛΛΑΔΑ
Χωριάτικο Φούρνοι Χωριάτικο Προφυλακίσεις Ρόδος

Προφυλακίστηκαν ακόμα δύο άτομα για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο», σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο αρχιλογιστής του κυκλώματος

Πρόκειται για τον 53χρονο επιχειρηματία από τη Ρόδο που φέρεται να αποτελούσε βασικό στέλεχος του κυκλώματος, καθώς και ακόμη ένας επιχειρηματίας με έδρα το νησί

Προφυλακίστηκαν ακόμα δύο άτομα για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο», σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο αρχιλογιστής του κυκλώματος
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Άλλες δύο προφυλακίσεις αποφάσισαν ανακριτές και εισαγγελέας για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο», με τη διαδικασία των απολογιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ειδικότερα, πρόκειται για τον 53χρονο επιχειρηματία από τη Ρόδο που φέρεται να αποτελούσε βασικό στέλεχος του κυκλώματος, καθώς και ακόμη ένας επιχειρηματίας με έδρα το νησί.

Επίσης, για τον φερόμενο ως αρχιλογιστή του κυκλώματος αποφασίστηκε κατ' οίκον περιορισμός με βραχιολάκι. Πρόκειται για έναν εκ των κεντρικών στελεχών της υπόθεσης, που ωστόσο είναι μεγάλης ηλικίας και έχει προβλήματα υγείας.

Συνολικά, μαζί με τις χθεσινές, στους κατηγορουμένους έχουν ανακοινωθεί συνολικά 9 προφυλακίσεις, ενώ εκκρεμούν ακόμη περίπου 15 απολογίες.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
7 ΣΧΟΛΙΑ

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