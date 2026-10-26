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Όσα δεν φαίνονται σε ένα γκολ: η νέα καμπάνια της Interamerican με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα
Όσα δεν φαίνονται σε ένα γκολ: η νέα καμπάνια της Interamerican με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα
«Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα»
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Στα 19 του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ήδη φορέσει τη φανέλα της Εθνικής, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα και κάνοντας την Ελλάδα υπερήφανη. Η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο όσα βρίσκονται πίσω από τις μεγάλες στιγμές: την καθημερινή δουλειά, την επιμονή και όλα εκείνα που δεν βλέπουμε σε ένα γκολ ή ένα πρωτοσέλιδο.
Πίσω από τη φανέλα
Στο ποδόσφαιρο, το αποτέλεσμα φαίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια πάσα, μια σωστή κίνηση, ένα γκολ μπορούν να αλλάξουν την έκβαση ενός αγώνα. Η διαδρομή μέχρι εκεί, όμως, δεν χωρά σε ένα στιγμιότυπο. Πίσω από το παιδί-θαύμα υπάρχουν οι μέρες που ξεκινούν από τα χαράματα, οι ατέλειωτες ώρες στην προπόνηση, οι προσπάθειες που δεν βγαίνουν. Και πάλι από την αρχή.
Αυτές τις αθέατες στιγμές φέρνει στο προσκήνιο η νέα καμπάνια της Interamerican, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. «Θέλει και πολύ σκληρή δουλειά», την οποία θεωρεί ακόμη σημαντικότερη από το ίδιο το ταλέντο. Πίσω από τα 90 λεπτά υπάρχουν «πολλή σκέψη, πολύ σκληρή δουλειά», ενώ, όπως λέει ο ίδιος, «ψυχολογικά δεν είναι εύκολα αυτά».
Η δουλειά της επόμενης ημέρας
Μια επιτυχία θα τη χαρεί, αλλά την επόμενη ημέρα επιστρέφει στην προπόνηση και στον επόμενο αγώνα. Δεν προσπαθεί, άλλωστε, να προβλέψει το μέλλον ούτε να πιέζει τον εαυτό του με όσα «πρέπει» να πετύχει. «Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να τα δίνω όλα καθημερινά», λέει.
Μια απόφαση που ξεκινά από μικρή ηλικία
Η συνέπεια και η αφοσίωση στην προπόνηση υπήρχαν από πολύ μικρή ηλικία. «Με κρύο, με ζέστη, με βροχή, με αέρα, ποτέ μα ποτέ δεν είπε “δεν έχω όρεξη να πάω”», θυμάται η μητέρα του.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Στα 19 του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ήδη φορέσει τη φανέλα της Εθνικής, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα και κάνοντας την Ελλάδα υπερήφανη. Η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο όσα βρίσκονται πίσω από τις μεγάλες στιγμές: την καθημερινή δουλειά, την επιμονή και όλα εκείνα που δεν βλέπουμε σε ένα γκολ ή ένα πρωτοσέλιδο.
Πίσω από τη φανέλα
Στο ποδόσφαιρο, το αποτέλεσμα φαίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια πάσα, μια σωστή κίνηση, ένα γκολ μπορούν να αλλάξουν την έκβαση ενός αγώνα. Η διαδρομή μέχρι εκεί, όμως, δεν χωρά σε ένα στιγμιότυπο. Πίσω από το παιδί-θαύμα υπάρχουν οι μέρες που ξεκινούν από τα χαράματα, οι ατέλειωτες ώρες στην προπόνηση, οι προσπάθειες που δεν βγαίνουν. Και πάλι από την αρχή.
Αυτές τις αθέατες στιγμές φέρνει στο προσκήνιο η νέα καμπάνια της Interamerican, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. «Θέλει και πολύ σκληρή δουλειά», την οποία θεωρεί ακόμη σημαντικότερη από το ίδιο το ταλέντο. Πίσω από τα 90 λεπτά υπάρχουν «πολλή σκέψη, πολύ σκληρή δουλειά», ενώ, όπως λέει ο ίδιος, «ψυχολογικά δεν είναι εύκολα αυτά».
Η δουλειά της επόμενης ημέρας
Μια επιτυχία θα τη χαρεί, αλλά την επόμενη ημέρα επιστρέφει στην προπόνηση και στον επόμενο αγώνα. Δεν προσπαθεί, άλλωστε, να προβλέψει το μέλλον ούτε να πιέζει τον εαυτό του με όσα «πρέπει» να πετύχει. «Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να τα δίνω όλα καθημερινά», λέει.
Μια απόφαση που ξεκινά από μικρή ηλικία
Η συνέπεια και η αφοσίωση στην προπόνηση υπήρχαν από πολύ μικρή ηλικία. «Με κρύο, με ζέστη, με βροχή, με αέρα, ποτέ μα ποτέ δεν είπε “δεν έχω όρεξη να πάω”», θυμάται η μητέρα του.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
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