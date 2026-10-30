Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα 31χρονος που άρπαξε με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 50χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας Σύλληψη Αστυνομία

Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα 31χρονος που άρπαξε με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 50χρονης

Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή κατάφεραν να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο

Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα 31χρονος που άρπαξε με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 50χρονης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 31χρονου για ληστεία σε βάρος 50χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας. Ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε τη γυναίκα και της άρπαξε με τη βία την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της, επιχειρώντας στη συνέχεια να διαφύγει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/10), όταν ο 31χρονος προσέγγισε την 50χρονη και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., της αφαίρεσε το κόσμημα χρησιμοποιώντας σωματική βία.

Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή κατάφεραν να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο 31χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης