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Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα 31χρονος που άρπαξε με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 50χρονης
Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα 31χρονος που άρπαξε με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 50χρονης
Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή κατάφεραν να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο
Στη σύλληψη ενός 31χρονου για ληστεία σε βάρος 50χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας. Ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε τη γυναίκα και της άρπαξε με τη βία την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της, επιχειρώντας στη συνέχεια να διαφύγει.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/10), όταν ο 31χρονος προσέγγισε την 50χρονη και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., της αφαίρεσε το κόσμημα χρησιμοποιώντας σωματική βία.
Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή κατάφεραν να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Ο 31χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/10), όταν ο 31χρονος προσέγγισε την 50χρονη και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., της αφαίρεσε το κόσμημα χρησιμοποιώντας σωματική βία.
Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή κατάφεραν να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Ο 31χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
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