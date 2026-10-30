Νεκρός 28χρονος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
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Πάτρα Νεκρός Νοσοκομείο Θάνατος

Νεκρός 28χρονος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν από τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής

Νεκρός 28χρονος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
Τραγική κατάληξη είχε η μεταφορά ενός 28χρονου άνδρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, το πρωί της Παρασκευής (30/10).

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από συγγενείς του, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο νεαρός άνδρας έφυγε από τη ζωή.

Από την έως τώρα έρευνα της Αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν από τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

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