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Ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Παπαγεωργίου θα είναι πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου που θα δικάσει την υπόθεση των Τεμπών
Ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Παπαγεωργίου θα είναι πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου που θα δικάσει την υπόθεση των Τεμπών
Η κλήρωση έγινε σήμερα στην Βουλή - Εισαγγελέας της έδρας θα είναι η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Καλουτά
Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών που θα δικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, θα είναι ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Παπαγεωργίου και εισαγγελέας έδρας η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Καλουτά, μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα στην Βουλή.
Στην δίκη η οποία αναμένεται να ξεκινήσει πριν την εκπνοή του ερχόμενου Δεκεμβρίου κατηγορούμενοι είναι ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και στελέχη του κρατικού μηχανισμού, για αλλοίωση στοιχείων στον χώρο του δυστυχήματος στα Τέμπη.
Ειδικότερα, στην Ολομέλεια της Βουλής έγινε η κλήρωση, παρουσία του προέδρου της Βουλής, για τους δικαστικούς λειτουργούς που θα απαρτίζουν το Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών.
Οι δικαστές και οι εισαγγελείς που κληρώθηκαν από τον Άρειο Πάγο και το συμβούλιο της Επικρατείας είναι:
Τα επτά τακτικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι οι αρεοπαγίτες:
Τα τρία αναπληρωματικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι οι αρεοπαγίτες:
Τα έξι τακτικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας:
Τα τρία αναπληρωματικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας:
Εισαγγελέας: Άννα Καλουτά
Αναπληρώτρια εισαγγελέας: Ευσταθία Καπαγιάννη
Σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών στο Ειδικό Δικαστήριο θα προεδρεύσει ο αρχαιότερος αρεοπαγίτης που κληρώθηκε από την Βουλή, που είναι ο Γεώργιος Παπαγεωργίου.
Στην δίκη η οποία αναμένεται να ξεκινήσει πριν την εκπνοή του ερχόμενου Δεκεμβρίου κατηγορούμενοι είναι ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και στελέχη του κρατικού μηχανισμού, για αλλοίωση στοιχείων στον χώρο του δυστυχήματος στα Τέμπη.
Ειδικότερα, στην Ολομέλεια της Βουλής έγινε η κλήρωση, παρουσία του προέδρου της Βουλής, για τους δικαστικούς λειτουργούς που θα απαρτίζουν το Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών.
Οι δικαστές και οι εισαγγελείς που κληρώθηκαν από τον Άρειο Πάγο και το συμβούλιο της Επικρατείας είναι:
Τα επτά τακτικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι οι αρεοπαγίτες:
- Απόστολος Φωτόπουλος
- Παναγιώτης Μπολτέτσος
- Στυλιανή Μπλέτα
- Μαρία Γιαννακοπούλου
- Άλκηστη Σιάνου
- Γεώργιος Παπαγεωργίου
- Μαρία Αρχοντάκη-Τραυλού-Τζανετάτου
Τα τρία αναπληρωματικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι οι αρεοπαγίτες:
- Ιφιγένεια Ματσούκα
- Μαρία Πετσάλη
- Ερασμία Λιούλη
Τα έξι τακτικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας:
- Δημήτριος Τομαράς
- Δημήτριος Εμμανουηλίδης (αντιπρόεδρος)
- Ευσταθία Σκούρα
- Κωνσταντία Λαζαράκη
- Αικατερίνη Ρωξάνα
- Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου
Τα τρία αναπληρωματικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας:
- Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη
- Ηλίας Μάζος (αντιπρόεδρος)
- Ιωάννης Παπαγιάννης
Εισαγγελέας: Άννα Καλουτά
Αναπληρώτρια εισαγγελέας: Ευσταθία Καπαγιάννη
Σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών στο Ειδικό Δικαστήριο θα προεδρεύσει ο αρχαιότερος αρεοπαγίτης που κληρώθηκε από την Βουλή, που είναι ο Γεώργιος Παπαγεωργίου.
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