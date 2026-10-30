Τροχαίο στη Λαμία με όχημα που εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε, βίντεο και φωτογραφίες
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Λαμία Τροχαίο Οδηγός

Τροχαίο στη Λαμία με όχημα που εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε, βίντεο και φωτογραφίες

Η νεαρή οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της - Το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο Ι.Χ. και στη συνέχεια ανατράπηκε, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά

Τροχαίο στη Λαμία με όχημα που εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε, βίντεο και φωτογραφίες
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Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Λαμίας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρή γυναίκα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια ανετράπη στη μέση του δρόμου, όπως αναφέρει το lamianow.gr.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Μακροπούλου, όταν η νεαρή οδηγός, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της. Το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο Ι.Χ. και στη συνέχεια ανατράπηκε, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Ο δυνατός θόρυβος από τη σύγκρουση αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια και τα καταστήματά τους για να δουν τι είχε συμβεί. Αντικρίζοντας το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο, πολλοί φοβήθηκαν αρχικά τα χειρότερα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τροχαίο στη Λαμία με όχημα που εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε, βίντεο και φωτογραφίες



«Ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ και πεταχτήκαμε έξω. Όταν είδαμε το αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο, τρομάξαμε. Η κοπέλα είχε Άγιο», ήταν το νόημα όσων περιέγραφαν οι περίοικοι, εκφράζοντας την ανακούφισή τους για την έκβαση του ατυχήματος.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη διαγνωστικό έλεγχο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην περιοχή.

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Η κυκλοφορία στην οδό Μακροπούλου διακόπηκε προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες και να απομακρυνθεί το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο από το οδόστρωμα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Λαμίας, η οποία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της.

Το βέβαιο είναι πως, βλέποντας την εικόνα του αναποδογυρισμένου αυτοκινήτου, οι κάτοικοι της περιοχής συμφωνούσαν σε ένα πράγμα: η νεαρή γυναίκα στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή μέσα στην ατυχία της.
6 ΣΧΟΛΙΑ

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