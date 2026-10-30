Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Σφακίων - Θετικός ο Γεωργιάδης στην επέκταση με έναν ακόμη όροφο

Η ένταξη του ΚΥ Σφακίων στις άγονες περιοχές λειτούργησε και βρήκαμε περισσότερο προσωπικό, τόνισε ο υπουργός Υγείας - Ένα νέο 4Χ4 ασθενοφόρο παρέδωσε η Περιφέρεια Κρήτης

Σέβη Βολουδάκη, τον βουλευτή Χανίων Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, την γγ Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη και τον διοικητή της 7ης ΥΠΕ Νεκτάριο Παπαβασιλείου.



Ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός υποδέχτηκε τον υπουργό Υγείας στο Δημαρχείο μαζί με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκο Καρκάνη και τους Αντιδημάρχους Βαρδή Γυπαράκη, Γιώργο Καγιαδάκη και Γιάννη Μπραουδάκη. Ακολούθησε συνεργασία ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν στην Υγεία, με τον δήμαρχο Σφακίων να θέτει αιτήματα στον κ. Γεωργιάδη, τα οποία, όπως τόνισε, η επίλυση τους θα ενισχύσει το αίσθημα ασφαλούς διαβίωσης σε έναν ορεινό και απομακρυσμένο δήμο, όπως τα Σφακιά.















Ο υπουργός αποδέχτηκε το αίτημα και δήλωσε: «Μου ετέθη το αίτημα να κάνουμε επέκταση σε έναν επιπλέον όροφο και είμαι θετικός».



Ακολούθησε στον αύλειο χώρο του Κέντρου Υγείας ο Αγιασμός της υγειονομικής μονάδας με τον υπουργό Υγείας, την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κα Βολουδάκη και τον δήμαρχο Σφακίων Ιωάννη Ζερβό να κόβουν την κορδέλα και να ξεναγούνται στους χώρους του ανακαινισμένου Κ.Υ Χώρας Σφακίων.



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Αναφερόμενος στον δήμαρχο Σφακίων είπε: «Με τον κύριο δήμαρχο έχω εξαιρετική συνεργασία και τον ευχαριστώ, ενώ είναι εκείνος που ήρθε στο γραφείο μου πριν δύο χρόνια και με έπεισε να κάνουμε το Κ.Υ. 'Αγονο Α΄. Και δούλεψε και βρήκαμε περισσότερο προσωπικό και είμαστε καλύτερα από πριν. Θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε και άλλο προσωπικό διότι μας ενδιαφέρει πολύ ο τόπος αυτός ο ηρωικός, μοναδικός και θέλουμε να πηγαίνει καλά».







Τα Σφακιά επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης , όπου εγκαινίασε το ανακαινισμένο κτίριο του Κέντρου Υγείας Χώρας Σφακίων, συνοδευόμενος από την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον βουλευτή Χανίων, την γγ Δημόσιας Υγείαςκαι τον διοικητή της 7ης ΥΠΕΟ δήμαρχος Σφακίωνυποδέχτηκε τον υπουργό Υγείας στο Δημαρχείο μαζί με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίουκαι τους Αντιδημάρχουςκαι. Ακολούθησε συνεργασία ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν στην Υγεία, με τον δήμαρχο Σφακίων να θέτει αιτήματα στον κ. Γεωργιάδη, τα οποία, όπως τόνισε, η επίλυση τους θα ενισχύσει το αίσθημα ασφαλούς διαβίωσης σε έναν ορεινό και απομακρυσμένο δήμο, όπως τα Σφακιά.Ο κ. Ζερβός ζήτησε από τον υπουργό Υγείας, περαιτέρω ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας Σφακίων γνωστοποιώντας του, πως υπηρετούν στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας, μεταξύ άλλων, τρία άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. «Είναι σημαντικό να μονιμοποιηθούν οι άνθρωποι που υπηρετούν την υγεία στο δήμο μας, διότι όλοι μας αναγνωρίζουμε την ανάγκη των εργαζομένων να νιώθουν ότι το έργο τους επιβραβεύεται, το εργασιακό κλίμα είναι ασφαλές και δεν υπάρχει αβεβαιότητα», ανέφερε ο δήμαρχος Σφακίων.Επίσης, ζήτησε από τον κ. Γεωργιάδη την επέκταση του κτιρίου Κ.Υ. Χώρας Σφακίων, ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι αυξημένες υγειονομικές ανάγκες, τόσο κατά τη διάρκεια του έτους, όσο, όμως, και κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Τότε δηλαδή, που ο δήμος Σφακίων και η ενδοχώρα του, δέχονται αυξημένο αριθμό επισκεπτών και τουριστών. «Η κτιριακή επέκταση του Κ.Υ. Χώρας Σφακίων αφορά όμως και στο μέλλον, διότι όπως έχουμε διαπιστώσει ως δημοτική αρχή, από τον Απρίλιο έως και τον Νοέμβριο επισκέπτες και τουρίστες που επιλέγουν τον τόπο μας, κάνουν χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, γεγονός που αναδεικνύει το κτιριακό πρόβλημα που υπάρχει», επισήμανε ο κ. Ζερβός.Ο υπουργός αποδέχτηκε το αίτημα και δήλωσε: «Μου ετέθη το αίτημα να κάνουμε επέκταση σε έναν επιπλέον όροφο και είμαι θετικός».Ακολούθησε στον αύλειο χώρο του Κέντρου Υγείας ο Αγιασμός της υγειονομικής μονάδας με τον υπουργό Υγείας, την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κα Βολουδάκη και τον δήμαρχο Σφακίων Ιωάννη Ζερβό να κόβουν την κορδέλα και να ξεναγούνται στους χώρους του ανακαινισμένου Κ.Υ Χώρας Σφακίων.Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι: «Η ανακαίνιση κόστισε 142.000 για να φτιάξουμε τη στέγη, καλωδιώσεις, φωτισμό και κλιματισμό. Το κέντρο ήταν καινούργιο, δεν χρειάζονταν ολοκληρωτική ανακατασκευή, φτιάξαμε και το στέγαστρο το οποίο έχει οροφή με πάνελ, μία πολύ ωραία κατασκευή. Θέλω να ευχαριστήσω την περιφέρεια Κρήτης, η οποία έδωσε ένα καταπληκτικό ασθενοφόρο 4χ4 καινούργιο, πάρα πολύ χρήσιμο για την περιοχή».Αναφερόμενος στον δήμαρχο Σφακίων είπε: «Με τον κύριο δήμαρχο έχω εξαιρετική συνεργασία και τον ευχαριστώ, ενώ είναι εκείνος που ήρθε στο γραφείο μου πριν δύο χρόνια και με έπεισε να κάνουμε το Κ.Υ. 'Αγονο Α΄. Και δούλεψε και βρήκαμε περισσότερο προσωπικό και είμαστε καλύτερα από πριν. Θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε και άλλο προσωπικό διότι μας ενδιαφέρει πολύ ο τόπος αυτός ο ηρωικός, μοναδικός και θέλουμε να πηγαίνει καλά».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σφακίων δήλωσε: «Ως τοπική κοινωνία διεκδικούμε πάντα την αναβάθμιση στις υποδομές μας και κυρίως σε θέματα υγείας, παιδείας. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν έχουν κομματική ταυτότητα. Έτσι λοιπόν εμείς ζητάμε από τον υπουργό λύσεις και διάφορα πράγματα. Ήδη η αναβάθμισή του Κ.Υ. σε 'Αγονο Α΄ ήταν κάτι πολύ σημαντικό, δίνοντας κίνητρα για να στελεχωθεί με προσωπικό. Φυσικά χαιρόμαστε για το ότι εξαγγέλθηκε η περαιτέρω αναβάθμισή του Κέντρου Υγείας, με την προσθήκη ενός ακόμα ορόφου, διότι οι ανάγκες των Σφακίων το απαιτούν, το ζητούν και θα ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όπως ζήτησε ο υπουργός τη μελέτη. Θα προχωρήσουμε στην επέκταση του κτιρίου και φυσικά θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνία των Σφακίων».



Ο δήμαρχος κ. Ζερβός δήλωσε προς τον υπουργό Υγείας πως τόσο η δημοτική αρχή, όσο και η τοπική κοινωνία: «Στηρίζουμε τις αγωνίες των νοσοκομείων της χώρας όπως και του νοσοκομείου Χανίων, σχετικά με τη στελέχωση του με προσωπικό σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της υγείας στον τόπο μας».



Ο κ. Ζερβός δώρισε επίσης στον υπουργό υγείας το βιβλίο του Γεωργίου Ξενουδάκη Μέγα Ευεργέτη του δήμου και σημαντική προσωπικότητα για τα γράμματα και την εκπαίδευση καθώς επίσης και το βιβλίο / λεύκωμα του δημοσιογράφου / φωτογράφου από τα Σφακιά Γεώργιου Πατρουδάκη με τίτλο «ΑΠΟΚΟΣΜΟΣ», μέσω του οποίου αναδεικνύεται η ταυτότητα και η πολιτισμική ιστορία των Λευκών Ορέων και αποτυπώνεται σε φωτογραφίες η παράδοση, τα επαγγέλματα και οι στιγμές ανθρώπων και Σφακιανής φύσης. Δώρισε, επίσης, βιβλίο με τα ταφικά μνημεία των Σφακίων, με τίτλο «Περιήγηση της Σκοτεινής Κρήτης» του Χαρίδημου Παπαδάκη. Μία συλλογή από τοπικά βότανα, παραδόθηκε στον υπουργό Υγείας με την ευχή όπως είπε ο δήμαρχος Σφακίων: «…να αισθάνεται, να γεύεται και να οσφρίζεται, όλα όσα η Σφακιανή γη χαρίζει στον άνθρωπο».