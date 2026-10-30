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Έπεσαν κομμάτια από μπαλκόνι στο κέντρο της Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες
Έπεσαν κομμάτια από μπαλκόνι στο κέντρο της Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες
Δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός - Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Αναστάτωση σημειώθηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο κέντρο της Κορίνθου, όταν έπεσαν κομμάτια από μπαλκόνι πολυκατοικίας, τα οποία κατέληξαν στο πεζοδρόμιο χωρίς να τραυματίσουν κάποιον άνθρωπο.
Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απομάκρυναν τα κομμάτια και τοποθέτηασαν προειδοποιητικές ταινίες, αποκλείοντας το επικίνδυνο τμήμα του πεζοδρομίου για την αποφυγή ατυχήματος.
Δείτε φωτογραφίες:
Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απομάκρυναν τα κομμάτια και τοποθέτηασαν προειδοποιητικές ταινίες, αποκλείοντας το επικίνδυνο τμήμα του πεζοδρομίου για την αποφυγή ατυχήματος.
Δείτε φωτογραφίες:
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