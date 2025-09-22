Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Τροχαίο στη Χερσόνησο: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε ταξί και λεωφορείο, δείτε βίντεο
Ο οδηγός πέρασε από κεντρικό δρόμο της περιοχής με ιλιγγιώδη ταχύτητα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Χερσόνησο της Κρήτης, όπου ένα όχημα έπεσε πάνω σε λεωφορείο και διερχόμενα αυτοκίνητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το ειδησεογραφικό μέσο neakriti.gr, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 2 τα ξημερώματα σε κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, όπου ένας οδηγός - που βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης - διέσχισε με ιλιγγιώδη ταχύτητα τον δρόμο, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα ταξί και ένα λεωφορείο.
Από το τροχαίο φέρονται να προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και όχι τραυματισμοί.
Μάλιστα, όπως κατήγγειλε μάρτυρας του περιστατικού, την ώρα που περνούσε ο οδηγός του οχήματος, από το σημείο διέρχονταν και πολλοί πεζοί, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή.
Δείτε βίντεο που εξασφάλισε μάρτυρας του τροχαίου:
Σημειώνεται ότι το περιστατικό γνωστοποίησε αρχικά κάτοικος της περιοχής, μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία ανέφερε τα εξής:
«Πριν από περίπου μίαμιση ώρα έγινε ένα ατύχημα στο κεντρικότερο σημείο της Χερσονήσου ,λίγα μέτρα μετά το βενζινάδικο.
Αλλοδαπός οδηγός ,επισκέπτης ,μεθυσμένος διασχίζοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα τον κεντρικό δρόμο ,την μοναδική οδική αρτηρία μιας περιοχής με περισσότερους από 100χιλ κόσμο ,επισκέπτες μόνιμους κατοίκους και εργαζόμενους ,έπεσε απάνω σε διερχόμενα αυτοκίνητα ,ένα λεωφορείο που προφανώς έκανε άφιξη επισκεπτών ,ένα ταξί καταστρέφοντας τα .
Μόνο από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα ,καθώς αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι πέρασε οριακά από πεζούς καθώς και τους οδηγούς ταξί που κάνουν πιάτσα .
Το μόνο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι το ποσό αναγκαίο είναι το νέο Σχέδιο Πόλης της Χερσονήσου ,η χάραξη μιας νέας οδικής αρτηρίας και ο χαρακτηρισμός της Ελ.Βενιζελου σε δρόμο ηπίας κυκλοφορίας ή ιδανικά η πεζοδρόμηση αυτής .
Αρκετά με την κωλυσιεργία του κεντρικού κράτους και την γραφειοκρατία .
Άμεσα θα πρέπει να γίνουν τα δέοντα .
Είναι ντροπή να υφίσταται ακόμη ένα Σχέδιο Πόλης που είχε χαραχτεί το 1971....»
