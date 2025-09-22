Παγκράτι: Γνωστός στις αρχές ο άνδρας που πυροβολήθηκε - Βρήκαν 3 κάλυκες στο σημείο της επίθεσης
Έλληνας, γνωστός στις αρχές, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει και για εμπλοκή σε οπαδικές υποθέσεις, είναι ο άνδρας, ο οποίος πυροβολήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Παγκράτι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είχε λάβει μέρος σε επεισόδια το 2013 ενώ πριν από 6 μήνες συνεπλάκη με άγνωστο άνδρα στην Ομόνοια.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην οδό Λεάγρου όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, βρέθηκαν τρεις κάλυκες.
Ο άνδρας που πυροβολήθηκε, τραυματίστηκε στη μέση και τα πλευρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός από όπου έχει πάρει ήδη εξιτήριο.
Τις αρχές ενημέρωσαν κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν τους πυροβολισμούς, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τον τραυματισμένο άνδρα σε είσοδο πολυκατοικίας.
Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αθηνών.
