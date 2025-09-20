Μπορεί να μειωθεί η εξάπλωση της ευλογιάς σε ένα δεκαήμερο;
Τι συζητούν στο υπουργείο για το lockdown
Τα αυξημένα μέτρα είναι πλέον εν ισχύ σε «κόκκινες» περιοχές τις οποίες έχει πλήξει η ευλογία των αιγοπροβάτων.
Μια νόσος που εκδηλώνει πλέον το δεύτερο και πιο σφοδρό της «κύμα». Από την πρώτη ημέρα που η ευλογιά πέρασε τα σύνορα της χώρας ( περίπου τέτοιον καιρό πέρυσι) θανατώθηκαν 262.854 αιγοπρόβατα μέχρι την περασμένη εβδομάδα.
Το πρώτο κύμα «ξεκλήρισε» τα κοπάδια του Έβρου, το δεύτερο κύμα χτύπησε ανελέητα την Θεσσαλία. Εδώ και ένα χρόνο σε αυτήν την περιοχή έχουν χαθεί τουλάχιστον 94.000 ζώα έως τον Αύγουστο. Στην Θεσσαλία αυτά τα ζωα που χάθηκαν είναι είναι πάνω από το 5% του πληθυσμού αιγοπροβάτων, με την Λάρισα και την Μαγνησία να έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα.
Το υπουργείο το επόμενο 10ημερο κήρυξε πόλεμο κατά της ευλογίας προκειμένου να περιορίσει τον ρυθμό μετάδοσης, διαφορετικά αν αυτά τα μέτρα δεν πετύχουν θα προχωρήσει σε lockdown.
Στη Θεσσαλία ήδη στήθηκαν 17 σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικά σημεία ,ώστε ότι όχημα πηγαίνει σε μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων να είναι καθαρό και μάλιστα με βεβαίωση που χορηγείται και θα πρέπει να επιδεικνύει σε περίπτωση ελέγχου. Προφανώς θα υπάρχει μεγαλύτερη επιτήρηση για την εφαρμογή των μέτρων ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια καταστρατήγησης τους.
Το ερώτημα είναι αν φτάνουν μόνον αυτά τα μέτρα για τον περιορισμό.
Αυτη την περίοδο στην μείωση της μετάδοσης θα βοηθήσει και μια άλλη συνθήκη. Την εποχή αυτή τα ζώα δεν κατεβάζουν γάλα και έτσι τα βυτία δεν πάνε τόσο συχνά στα μαντριά. Άλλωστε είναι και η περίοδος που τα τυροκομεία εξ" αυτής της συνθήκης δεν παράγουν φέτα. Άρα είναι η πιο κατάλληλη εποχή για να εφαρμοστούν τα μέτρα και να πετύχουν καθώς τα βυτία για γάλα αλλά και τα φορτηγά με ζωοτροφές θα έχουν λιγότερα δρομολόγια προς τις μονάδες εκτροφής.
Μόνον τον τελευταίο μήνα στην Θεσσαλία το αστυνομικό δελτίο κατέγραψε 7 συλλήψεις από κάποιούς που πιάστηκαν να μεταφέρουν προβατίνες σε καρότσες και βέβαια επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα.
Το προηγούμενο διάστημα σε περιοχές της Θεσσαλίας εντοπίστηκαν ζώα νεκρά σε κοίτες χειμάρρων και μάλιστα με κομμένα τα ενώτια. Αν αναρωτιέστε πως θέριεψε ξανά η ευλογία και είχαμε δεύτερο κύμα, κάπως έτσι έγινε μαζί με μια χαλαρή διάθεση για την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων.
Σχετικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί και έχουν μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα οπότε θα γίνει και μια πρώτη εκτίμηση της απόδοσης των μέτρων.
Εφαρμόζονταν τα μέτρα;Τους δύο τελευταίους μήνες τα σφαγεία σε περιοχές οπως η Λάρισα και η Μαγνησία είναι κλειστά για σφαγές αιγοπροβάτων. Μάλιστα απαγορεύτηκε και η μεταφορά ζώων από τις μονάδες εκτροφής.
Μόνον τον τελευταίο μήνα στην Θεσσαλία το αστυνομικό δελτίο κατέγραψε 7 συλλήψεις από κάποιούς που πιάστηκαν να μεταφέρουν προβατίνες σε καρότσες και βέβαια επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα.
Το προηγούμενο διάστημα σε περιοχές της Θεσσαλίας εντοπίστηκαν ζώα νεκρά σε κοίτες χειμάρρων και μάλιστα με κομμένα τα ενώτια. Αν αναρωτιέστε πως θέριεψε ξανά η ευλογία και είχαμε δεύτερο κύμα, κάπως έτσι έγινε μαζί με μια χαλαρή διάθεση για την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων.
Σχετικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί και έχουν μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα οπότε θα γίνει και μια πρώτη εκτίμηση της απόδοσης των μέτρων.
Πάντως σε κάθε περίπτωση θα μιλάμε για απαγόρευση μετακίνησης και σφαγής των αιγοπροβάτων, ενώ το γάλα θα διατίθεται κανονικά όπως γίνεται και σήμερα.
Βρυότοπος (Φανάρια)
Δαμάσι (μετά το μνημείο προς Μεσοχώρι)
Μεσοχώρι (πριν τη διασταύρωση προς Βερδικούσια)
Φάρσαλα (μετά το LIDL προς Λάρισα)
Μικρό Ελευθεροχώρι
ΠΕ Καρδίτσας:
Μουζάκι (Parking Μουζακίου)
Σοφάδες (κλειστό βενζινάδικο ΒΡ)
Παλαμάς (Κοιμητήριο Παλαμά)
Ραστώνη
ΠΕ Τρικάλων:
Γεωργανάδες
Έξοδος προς Πύλη
Άγιοι Απόστολοι
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βιολογικός Βόλου
Αλμυρός
ΠΕΒ
