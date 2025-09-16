Έρχεται lockdown για τα ελληνικά αιγοπρόβατα αν δεν περιορισθεί το επόμενο δεκαήμερο η ευλογιά

Συζητήθηκαν και πολλά άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη να υπάρξει καραντίνα για τα ζώα τα οποία εισάγονται, προκειμένου να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η πιθανότητα να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό της ευλογίας. Όπως επίσης και το ενδεχόμενο να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι με απολυμαντικά μέσα δια των Περιφερειών, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, το πλαίσιο αλλά και το επίπεδο της βιοσφάλειας, για την αντιμετώπιση της ευλογίας.Νομίζω, ότι είμαστε σε ένα θετικό δρόμο και με τη συνεργασία όλων των Περιφερειαρχών, τους οποίους τους ευχαριστώ προσωπικά, και με την συνεισφορά όλων μας -εδώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- να κάνουμε ένα πραγματικά μεγάλο βήμα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μια ζωονόσο που έχει πραγματικά μεγάλες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες».