Η μαμά μου ήταν απόλυτα υγιής, λέει ο γιος της 64χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Βουλιαγμένης
Η μαμά μου ήταν απόλυτα υγιής, λέει ο γιος της 64χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Βουλιαγμένης
Το ΙΧ που οδηγούσε 21χρονος χτύπησε από πίσω το αυτοκίνητο της 64χρονης, το οποίο στη συνέχεια «καρφώθηκε» σε μια κολώνα και κατέληξε στο ρεύμα προς Αθήνα
Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη φονική καραμπόλα τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με εμπλεκόμενα τρία ΙΧ και ένα ταξί και απολογισμό μια νεκρή γυναίκα, 64 ετών και τρεις τραυματίες. Οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ενώ ο γιος της θανούσης αναφέρει πως η μητέρα του ήταν υγιής.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που είχε παρουσιάσει το protothema.gr από τη στιγμή της σύγκρουσης διακρίνεται το ΙΧ που οδηγούσε ο 21χρονος να χτυπά από πίσω το αυτοκίνητο της 64χρονης το οποίο στη συνέχεια «καρφώνεται» σε μια κολώνα και καταλήγει με αντίθετη κατεύθυνση στο ρεύμα προς Αθήνα.
«Δεν υπάρχουν λόγια… Για οποιοδήποτε λόγο μπορεί κάποιος να είναι σταματημένος στο φανάρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πέφτουμε από πίσω με ιλιγγιώδη ταχύτητα και χωρίς φρένο. Στο βίντεο φαίνεται και μια μηχανή που αποφεύγει τη μητέρα μου και συνεχίζει την πορεία της», είπε ο γιος της 64χρονης, Νίκος Μανιάς στο MEGA. «Η μαμά μου ήταν απόλυτα υγιής από όσο ξέρω, οι εξετάσεις και τα πάντα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι», συμπλήρωσε.
Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας της 64χρονης, κ. Παύλου, δήλωσε: «σε επίπεδο δικογραφίας ακόμα διερευνώνται κάποια ζητήματα, μεταξύ αυτών να γίνουν οι τοξικολογικές και λοιπές εξετάσεις όλων των εμπλεκομένων. Πράγματι, όπως μου έχει μεταφέρει και εμένα η οικογένεια, η γυναίκα δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας και άρα δεν τίθεται θέμα, τουλάχιστον από όσο ξέρω, ότι υπήρχε τέτοιο πρόβλημα».
«Αλλά όπως είπε και ο Νίκος, νομίζω το βίντεο είναι αδιάψευστος μάρτυρας: πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο πίσω μέρος και την εκσφενδονίζει. Πριν 10 λεπτά, γυρνώντας από την Πάτρα, μου συνέβη ακριβώς το ίδιο. Μια γυναίκα σταμάτησε με πράσινο το φανάρι, θα καρφωνόμουν επάνω της;», συμπλήρωσε.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που είχε παρουσιάσει το protothema.gr από τη στιγμή της σύγκρουσης διακρίνεται το ΙΧ που οδηγούσε ο 21χρονος να χτυπά από πίσω το αυτοκίνητο της 64χρονης το οποίο στη συνέχεια «καρφώνεται» σε μια κολώνα και καταλήγει με αντίθετη κατεύθυνση στο ρεύμα προς Αθήνα.
«Δεν υπάρχουν λόγια… Για οποιοδήποτε λόγο μπορεί κάποιος να είναι σταματημένος στο φανάρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πέφτουμε από πίσω με ιλιγγιώδη ταχύτητα και χωρίς φρένο. Στο βίντεο φαίνεται και μια μηχανή που αποφεύγει τη μητέρα μου και συνεχίζει την πορεία της», είπε ο γιος της 64χρονης, Νίκος Μανιάς στο MEGA. «Η μαμά μου ήταν απόλυτα υγιής από όσο ξέρω, οι εξετάσεις και τα πάντα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι», συμπλήρωσε.
«Η μαμά μου ήταν απόλυτα υγιής»
Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας της 64χρονης, κ. Παύλου, δήλωσε: «σε επίπεδο δικογραφίας ακόμα διερευνώνται κάποια ζητήματα, μεταξύ αυτών να γίνουν οι τοξικολογικές και λοιπές εξετάσεις όλων των εμπλεκομένων. Πράγματι, όπως μου έχει μεταφέρει και εμένα η οικογένεια, η γυναίκα δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας και άρα δεν τίθεται θέμα, τουλάχιστον από όσο ξέρω, ότι υπήρχε τέτοιο πρόβλημα».
«Αλλά όπως είπε και ο Νίκος, νομίζω το βίντεο είναι αδιάψευστος μάρτυρας: πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο πίσω μέρος και την εκσφενδονίζει. Πριν 10 λεπτά, γυρνώντας από την Πάτρα, μου συνέβη ακριβώς το ίδιο. Μια γυναίκα σταμάτησε με πράσινο το φανάρι, θα καρφωνόμουν επάνω της;», συμπλήρωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα