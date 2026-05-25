Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.
Εντυπωσιακό βίντεο από αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από κρουαζιερόπλοιο ανοικτά της Μήλου
Εντυπωσιακό βίντεο από αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από κρουαζιερόπλοιο ανοικτά της Μήλου
Το ελικόπτερο προσέγγισε το πλοίο εν πλω και ολοκλήρωσε με επιτυχία την αεροδιακομιδή του ασθενούς, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Σαντορίνη
Ακόμα μια εντυπωσιακή αεροδιακομιδή πραγματοποίησε Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τη διάσωση ενός ασθενούς από κρουαζιερόπλοιο που έπλεε ανοιχτά της Μήλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε στο πλαίσιο αποστολής MEDEVAC για τη μεταφορά ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa», το οποίο έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Μήλου.
Το ελικόπτερο προσέγγισε το πλοίο εν πλω και ολοκλήρωσε με επιτυχία την αεροδιακομιδή του ασθενούς, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Σαντορίνη. Εκεί τον παρέλαβε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της ιατρικής φροντίδας.
Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών αποστολών ετοιμότητας της Πολεμικής Αεροπορίας για την άμεση παροχή βοήθειας σε περιστατικά που εκδηλώνονται στη θάλασσα ή σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου απαιτείται ταχεία και εξειδικευμένη επέμβαση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε στο πλαίσιο αποστολής MEDEVAC για τη μεταφορά ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa», το οποίο έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Μήλου.
Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, 🚁 Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC, 1 ατόμου, από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa», το όποιο έπλεε 20νμ νότια της Μήλου και το μετέφερε στη Σαντορίνη, όπου το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF #384ΜΕΔ pic.twitter.com/afu8l16k7v— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) May 25, 2026
Το ελικόπτερο προσέγγισε το πλοίο εν πλω και ολοκλήρωσε με επιτυχία την αεροδιακομιδή του ασθενούς, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Σαντορίνη. Εκεί τον παρέλαβε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της ιατρικής φροντίδας.
Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών αποστολών ετοιμότητας της Πολεμικής Αεροπορίας για την άμεση παροχή βοήθειας σε περιστατικά που εκδηλώνονται στη θάλασσα ή σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου απαιτείται ταχεία και εξειδικευμένη επέμβαση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα