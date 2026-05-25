Εντυπωσιακό βίντεο από αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από κρουαζιερόπλοιο ανοικτά της Μήλου
Super Puma Μήλος ελικόπτερο

Το ελικόπτερο προσέγγισε το πλοίο εν πλω και ολοκλήρωσε με επιτυχία την αεροδιακομιδή του ασθενούς, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Σαντορίνη

Ακόμα μια εντυπωσιακή αεροδιακομιδή πραγματοποίησε Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τη διάσωση ενός ασθενούς από κρουαζιερόπλοιο που έπλεε ανοιχτά της Μήλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε στο πλαίσιο αποστολής MEDEVAC για τη μεταφορά ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa», το οποίο έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Μήλου.



Το ελικόπτερο προσέγγισε το πλοίο εν πλω και ολοκλήρωσε με επιτυχία την αεροδιακομιδή του ασθενούς, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Σαντορίνη. Εκεί τον παρέλαβε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών αποστολών ετοιμότητας της Πολεμικής Αεροπορίας για την άμεση παροχή βοήθειας σε περιστατικά που εκδηλώνονται στη θάλασσα ή σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου απαιτείται ταχεία και εξειδικευμένη επέμβαση.

