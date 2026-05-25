Απίστευτο τροχαίο στην Ουγκάντα με τρεις νεκρούς, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ελέφαντα
ΚΟΣΜΟΣ
Ουγκάντα Νεκροί Ελέφαντας Τροχαίο Δυστύχημα

Απίστευτο τροχαίο στην Ουγκάντα με τρεις νεκρούς, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ελέφαντα

Η αστυνομία ανέφερε ότι ακόμη τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Εθνικό Πάρκο Μέρτσισον Φολς, στα βορειοδυτικά της χώρας

Απίστευτο τροχαίο στην Ουγκάντα με τρεις νεκρούς, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ελέφαντα
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουγκάντα όταν όχημα συγκρούστηκε με ελέφαντα μέσα σε εθνικό πάρκο, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ακόμη τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Εθνικό Πάρκο Μέρτσισον Φολς, στα βορειοδυτικά της χώρας.

Στο όχημα επέβαιναν επτά στελέχη της Υπηρεσίας Εσόδων της Ουγκάντας (URA).



Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Ουγκάντα, ενώ αυξάνονται και τα περιστατικά μεταξύ άγριων ζώων και ανθρώπων, καθώς οι κοινότητες επεκτείνονται προς προστατευόμενες περιοχές άγριας ζωής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Ουγκάντας, το όχημα κατευθυνόταν από την πόλη Αρούα προς την πρωτεύουσα Καμπάλα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.


Κλείσιμο

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στην Καμπάλα για νοσηλεία. Οι Αρχές δεν έδωσαν πληροφορίες για την κατάσταση του ελέφαντα.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Ουγκάντας κάλεσε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για ζώα που διασχίζουν τους δρόμους.

«Οι οδηγοί που κινούνται μέσα από Προστατευόμενες Περιοχές καλούνται να οδηγούν με προσοχή, καθώς άγρια ζώα διασχίζουν συχνά τους δρόμους», ανέφερε.

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης