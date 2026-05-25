Απίστευτο τροχαίο στην Ουγκάντα με τρεις νεκρούς, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ελέφαντα
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουγκάντα όταν όχημα συγκρούστηκε με ελέφαντα μέσα σε εθνικό πάρκο, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ακόμη τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Εθνικό Πάρκο Μέρτσισον Φολς, στα βορειοδυτικά της χώρας.
Στο όχημα επέβαιναν επτά στελέχη της Υπηρεσίας Εσόδων της Ουγκάντας (URA).
Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Ουγκάντα, ενώ αυξάνονται και τα περιστατικά μεταξύ άγριων ζώων και ανθρώπων, καθώς οι κοινότητες επεκτείνονται προς προστατευόμενες περιοχές άγριας ζωής.
Σύμφωνα με την Αστυνομία της Ουγκάντας, το όχημα κατευθυνόταν από την πόλη Αρούα προς την πρωτεύουσα Καμπάλα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στην Καμπάλα για νοσηλεία. Οι Αρχές δεν έδωσαν πληροφορίες για την κατάσταση του ελέφαντα.
Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Ουγκάντας κάλεσε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για ζώα που διασχίζουν τους δρόμους.
«Οι οδηγοί που κινούνται μέσα από Προστατευόμενες Περιοχές καλούνται να οδηγούν με προσοχή, καθώς άγρια ζώα διασχίζουν συχνά τους δρόμους», ανέφερε.
Three killed in Uganda after crashing into elephant— T_CAS videos (@tecas2000) May 25, 2026
At least three people died after their vehicle collided with an elephant in a national park in north-western Uganda, police said. pic.twitter.com/AHFisHN8bP
Three killed in Uganda after crashing into elephant— The Straits Times (@straits_times) May 25, 2026
