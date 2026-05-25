Εξαφανίστηκε 14χρονος στη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Λάρισα Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 14χρονος στη Λάρισα

Τα ίχνη του ανηλίκου χάθηκαν από χώρο ασυνόδευτων ανηλίκων

Εξαφανίστηκε 14χρονος στη Λάρισα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λάρισα.

Τα ίχνη του παιδιού χάθηκαν στις 24 Μαΐου και το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα (25/5) προχωρώντας άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Aloush (επ.) Αbderrahman (ον)., έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.55 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο σορτς και μαύρα παπούτσια. Φορά γυαλιά μυωπίας.

Εξαφανίστηκε 14χρονος στη Λάρισα

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης