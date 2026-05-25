ΕΦΚΑ: Χρεώσεις εκ παραδρομής για εκατοντάδες μπλοκάκια, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
ΕΦΚΑ: Χρεώσεις εκ παραδρομής για εκατοντάδες μπλοκάκια, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
Tα λάθη οφείλονται στην εκπρόθεσμη αποστολή Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου των ΑΠΔ ορισμένων οργανισμών όπως η ΕΡΤ, ο ΕΔΟΕΑΠ και η ΕΥΔΑΠ
Εκατοντάδες εργαζόμενοι με παράλληλη ασφάλιση (μισθωτοί με μπλοκάκια) είδαν αναρτημένο στο email τους ποσό που όφειλαν να πληρώσουν στον ΕΦΚΑ μέχρι την επόμενη Παρασκευή παρότι η εν λόγω υποχρέωση αφορούσε τους εργοδότες τους.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ τα λάθη οφείλονται στην εκπρόθεσμη αποστολή Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου των ΑΠΔ ορισμένων οργανισμών όπως η ΕΡΤ, ο ΕΔΟΕΑΠ και η ΕΥΔΑΠ. Το σύστημα δε «διάβασε» εγκαίρως τις πληρωμές των εισφορών με αποτέλεσμα να εμφανιστούν χρεωστικά εκκαθαριστικά.
Ο ΕΦΚΑ καθησυχάζει τους ασφαλισμένους ότι δε χρειάζεται να πληρώσουν καθώς θα αποσταλούν νέα εκκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα.
Εναλλακτικά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που καλούνται να πληρώσουν λανθασμένα ποσά ή χρεωστικά υπόλοιπα λόγω μη ενημέρωσης του συστήματος (π.χ., σε παράλληλη απασχόληση) πρέπει άμεσα να υποβάλλουν Ηλεκτρονικό Αίτημα Εξυπηρέτησης στον e-ΕΦΚΑ ή να κλείσουν ραντεβού στο υποκατάστημά τους, καθώς το σύστημα συχνά δεν «διαβάζει» αυτόματα τις δηλώσεις μισθωτής εργασίας με «μπλοκάκι».
Η φετινή εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών θα ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα κληθούν να καταβάλουν πρόσθετες εισφορές προέρχονται κυρίως από το πρώην ΙΚΑ και τον πρώην ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ. Όταν προκύπτει χρεωστικό εκκαθαριστικό, αυτό εξοφλείται σε έξι μηνιαίες δόσεις παράλληλα με την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις πιστωτικού εκκαθαριστικού, όπου ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει υψηλή ασφαλιστική κατηγορία και έχει καταβάλει υψηλότερα ποσά από τα απαιτούμενα.
Στις περιπτώσεις πιστωτικού εκκαθαριστικού, ο ΕΦΚΑ προβαίνει σε επιστροφή ή συμψηφισμό των εισφορών που οφείλονται σε σχέση με τις τρέχουσες υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ τα λάθη οφείλονται στην εκπρόθεσμη αποστολή Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου των ΑΠΔ ορισμένων οργανισμών όπως η ΕΡΤ, ο ΕΔΟΕΑΠ και η ΕΥΔΑΠ. Το σύστημα δε «διάβασε» εγκαίρως τις πληρωμές των εισφορών με αποτέλεσμα να εμφανιστούν χρεωστικά εκκαθαριστικά.
Ο ΕΦΚΑ καθησυχάζει τους ασφαλισμένους ότι δε χρειάζεται να πληρώσουν καθώς θα αποσταλούν νέα εκκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα.
Εναλλακτικά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που καλούνται να πληρώσουν λανθασμένα ποσά ή χρεωστικά υπόλοιπα λόγω μη ενημέρωσης του συστήματος (π.χ., σε παράλληλη απασχόληση) πρέπει άμεσα να υποβάλλουν Ηλεκτρονικό Αίτημα Εξυπηρέτησης στον e-ΕΦΚΑ ή να κλείσουν ραντεβού στο υποκατάστημά τους, καθώς το σύστημα συχνά δεν «διαβάζει» αυτόματα τις δηλώσεις μισθωτής εργασίας με «μπλοκάκι».
Η φετινή εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών θα ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα κληθούν να καταβάλουν πρόσθετες εισφορές προέρχονται κυρίως από το πρώην ΙΚΑ και τον πρώην ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ. Όταν προκύπτει χρεωστικό εκκαθαριστικό, αυτό εξοφλείται σε έξι μηνιαίες δόσεις παράλληλα με την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις πιστωτικού εκκαθαριστικού, όπου ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει υψηλή ασφαλιστική κατηγορία και έχει καταβάλει υψηλότερα ποσά από τα απαιτούμενα.
Στις περιπτώσεις πιστωτικού εκκαθαριστικού, ο ΕΦΚΑ προβαίνει σε επιστροφή ή συμψηφισμό των εισφορών που οφείλονται σε σχέση με τις τρέχουσες υποχρεώσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα