Γαλλίδα κατήγγειλε βιασμό στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Βιασμός Κρήτη Καταγγελία

Γαλλίδα κατήγγειλε βιασμό στην Κρήτη

Ο  καταγγελλόμενος  ο οποίος θα οδηγηθεί στον Ανακριτή, φέρεται να έχει παραδεχθεί την ερωτική πράξη αλλά υποστηρίζει πως έγινε με την συναίνεσή της γυναίκας

Γαλλίδα κατήγγειλε βιασμό στην Κρήτη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σε καταγγελία βιασμού προχώρησε μια Γαλλίδα στα Χανιά της Κρήτης. Η γυναίκα η οποία είναι υγειονομική κρατική λειτουργός, κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Καντάνου ότι συνευρέθηκε ερωτικά, χωρίς τη θέλησή της, με έναν αλλοδαπό που διαμένει στην Παλαιόχωρα.

Από την πλευρά του, όπως αναφέρει το patris.gr ο αλλοδαπός, ο οποίος θα οδηγηθεί στον Ανακριτή, φέρεται να έχει παραδεχθεί πως υπήρξε ερωτική πράξη με την Γαλλίδα αλλά υποστηρίζει πως έγινε με την συναίνεσή της. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα η γυναίκα φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το θέμα διαχειρίζεται η Ασφάλεια Χανίων.

Εν τω μεταξύ, ακόμα μία περίπτωση γυναίκας, η οποία κατήγγειλε ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, απασχολεί τις Αρχές.

Πρόκειται για μία υπήκοο Δανίας, η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχθηκε σεξουαλική κακοποίηση από έναν αλλοδαπό, το περασμένο Σάββατο, στην παλιά πόλη των Χανίων.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης