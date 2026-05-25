Γαλλίδα κατήγγειλε βιασμό στην Κρήτη
Σε καταγγελία βιασμού προχώρησε μια Γαλλίδα στα Χανιά της Κρήτης. Η γυναίκα η οποία είναι υγειονομική κρατική λειτουργός, κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Καντάνου ότι συνευρέθηκε ερωτικά, χωρίς τη θέλησή της, με έναν αλλοδαπό που διαμένει στην Παλαιόχωρα.
Από την πλευρά του, όπως αναφέρει το patris.gr ο αλλοδαπός, ο οποίος θα οδηγηθεί στον Ανακριτή, φέρεται να έχει παραδεχθεί πως υπήρξε ερωτική πράξη με την Γαλλίδα αλλά υποστηρίζει πως έγινε με την συναίνεσή της. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα η γυναίκα φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το θέμα διαχειρίζεται η Ασφάλεια Χανίων.
Εν τω μεταξύ, ακόμα μία περίπτωση γυναίκας, η οποία κατήγγειλε ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, απασχολεί τις Αρχές.
Πρόκειται για μία υπήκοο Δανίας, η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχθηκε σεξουαλική κακοποίηση από έναν αλλοδαπό, το περασμένο Σάββατο, στην παλιά πόλη των Χανίων.
