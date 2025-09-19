Προφυλακίστηκε ο οδηγός της νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Πέρασα με πράσινο, είπε στην απολογία του

Ο οδηγός της νταλίκας στα δικαστήρια

Μεταξύ άλλων, ο οδηγός της νταλίκας υποστήριξε ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για το τροχαίο δυστύχημα και, προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών του, προσκόμισε υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη στιγμή του τροχαίου και ισχυρίζεται ότι δείχνουν τα οχήματα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής να είναι ακινητοποιημένα.Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και κατά πληροφορίες, ανέφεραν στην απολογία τους ότι ο οδηγός της νταλίκας ξεκίνησε την πορεία του με πράσινο σηματοδότη, ενώ όλοι φαίνεται να απέδωσαν το τροχαίο δυστύχημα σε λάθος του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος –όπως είπαν στην απολογία τους– δεν φρέναρε και δεν έκανε κανέναν ελιγμό αποφυγής.