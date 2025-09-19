Προφυλακίστηκε ο οδηγός της νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Πέρασα με πράσινο, είπε στην απολογία του
Ο 54χρονος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως κινήθηκε απολύτως νόμιμα
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 54χρονος οδηγός της νταλίκας που, το πρωί της Τετάρτης, διέσχισε κάθετα κεντρική λεωφόρο της Θεσσαλονίκης και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.
Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο Βούλγαρος οδηγός πήρε τον δρόμο για τη φυλακή. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.
Οι τρεις άνδρες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, καθοδηγούσαν τον οδηγό της νταλίκας για να διασχίσει την κεντρική λεωφόρο, και διώκονται κατά συναυτουργία- για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία τους.
Συγκεκριμένα, στον έναν επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης του στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, ενώ στους άλλους δύο επιβλήθηκε μόνο ο τελευταίος όρος.
Ειδικότερα, κατέθεσε ότι είχε φτάσει από το προηγούμενο βράδυ στην επιχείρηση όπου θα εκφόρτωνε το εμπόρευμα και ενημερώθηκε ότι η εκφόρτωση θα γινόταν την επόμενη ημέρα. Μετά την ενημέρωση από την επιχείρηση, στάθμευσε το φορτηγό σε μια αλάνα επί της οδού Λαέρτου και πέρασε εκεί το βράδυ. Στο συγκεκριμένο κατάστημα, όπως τόνισε, ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε για να εκφορτώσει και δεν γνώριζε την περιοχή.
Το επόμενο πρωί πήγε πεζός στην επιχείρηση για να συνεννοηθεί πώς θα γίνει η εκφόρτωση και προσφέρθηκαν να στείλουν άτομα για να τον βοηθήσουν να βγει από την αλάνα και να κάνει τους απαραίτητους ελιγμούς, καθώς και να τον καθοδηγήσουν όταν θα έβγαινε στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μέχρι να φτάσει με ασφάλεια στο κατάστημα.
Σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος, ο 54χρονος οδηγός υποστήριξε ότι ξεκίνησε με πράσινο σηματοδότη την έξοδό του από την οδό Λαέρτου, εισήλθε με χαμηλή ταχύτητα στον κόμβο και αριστερά του βρίσκονταν δύο άτομα που τον «κάλυπταν», ενώ τα οχήματα στην κεντρική οδό ήταν σε διακοπή κυκλοφορίας. Έτσι, επικεντρώθηκε στους ελιγμούς του φορτηγού για να φτάσει στην εταιρεία, όπου τον ανέμενε ο υπεύθυνος στην είσοδο του αύλειου χώρου.
«Το δίκυκλο όχημα δεν το είδα να κινείται πριν πέσει στην αριστερή πλευρά του φορτηγού», φέρεται να είπε, εξηγώντας ότι αντιλήφθηκε το τροχαίο από τον θόρυβο και από το τράνταγμα που ένιωσε, οπότε αμέσως ακινητοποίησε το όχημα. Ο 54χρονος κατέθεσε ότι όταν βγήκε από την νταλίκα είδε τον οδηγό της μηχανής πεσμένο στην άσφαλτο και προσέτρεξε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Όπως είπε, ο 29χρονος είχε τις αισθήσεις του, δεν έφερε εμφανή τραύματα ή αίματα και μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, μίλησε στο τηλέφωνο με συγγενικό του πρόσωπο. Επιπλέον, ανέφερε ότι στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τον τραυματία.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος εξέφρασε την απορία του για το πώς ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του, ενώ παρελήφθη άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του, ενώ τόνισε ότι σοκαρίστηκε από την τραγική κατάληξη.
Μεταξύ άλλων, ο οδηγός της νταλίκας υποστήριξε ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για το τροχαίο δυστύχημα και, προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών του, προσκόμισε υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη στιγμή του τροχαίου και ισχυρίζεται ότι δείχνουν τα οχήματα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής να είναι ακινητοποιημένα.
Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και κατά πληροφορίες, ανέφεραν στην απολογία τους ότι ο οδηγός της νταλίκας ξεκίνησε την πορεία του με πράσινο σηματοδότη, ενώ όλοι φαίνεται να απέδωσαν το τροχαίο δυστύχημα σε λάθος του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος –όπως είπαν στην απολογία τους– δεν φρέναρε και δεν έκανε κανέναν ελιγμό αποφυγής.
