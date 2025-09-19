Μεγάλη κινητοποίηση για τον λύκο που επιτέθηκε στο κοριτσάκι στη Χαλκιδική, στόχος η σύλληψη ή θανάτωση του ζώου

Να σημειωθεί ότι η απόφαση τουέχει κοινοποιηθεί ήδη και στις οικείες Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές για την επικείμενη δράση του συνεργείου δίωξης, προκειμένου να έχει τη σύμφωνη γνώμη τους, αλλά και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής του κινδύνου αστοχιών από την ενδεχόμενη χρήση όπλων.«Οι εργασίες εντοπισμού καιτου εξοικειωμένου ατόμου λύκου θα πρέπει να διεξαχθούν από τα συνεργεία δίωξης με τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η ελάχιστη κατά το δυνατόν όχληση. Το συνεργείο δίωξης θα ακολουθεί τις κατά περίπτωση υποδείξεις της αρμόδιας τοπικής δασικής Υπηρεσίας και της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Μετά το πέρας των εργασιών πεδίου θα μας αποσταλεί αναφορά για τηκαι τις δράσεις που αναλήφθηκαν για την αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού (διαδικασία και μέσα σύλληψης, αναισθητοποίησης κλπ, περιοχή) στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να καταχωρηθούν τα σχετικά στοιχεία στο σύστημα HaBiDeS του EIONET, και να συμπεριληφθούν στις εκθέσεις που υποβάλλονται σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (και άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης)», καταλήγει η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών.