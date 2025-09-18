Στα ευρωπαϊκά προϊόντα με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη εντάχθηκε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΚΡΗΤΗ / KRITI»

Κλείσιμο

Στο μητρώο των ευρωπαϊκών προϊόντων μεεντάχθηκε και επίσημα το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδοβάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/1845. Στο πλαίσιο αυτό, παραχωρήθηκε σήμερα συνέντευξη Τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης, με αντικείμενο την παρουσίαση της αναγνώρισης αυτής.Η εξέλιξη αυτή θωρακίζει το εξαιρετικό κρητικό παρθένο ελαιόλαδο και αποτελεί τη δικαίωση των πολυετών προσπαθειών της Περιφέρειας Κρήτης, των παραγωγών και του συνόλου των φορέων του νησιού.Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης: «Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την Κρήτη. Μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση των φορέων του νησιού, πετύχαμε έναν συλλογικό στόχο που διεκδικούσαμε για χρόνια: την κατοχύρωση του ελαιολάδου μας ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Η επιτυχία αυτή, μετά από μια μακρά και απαιτητική προσπάθεια, αποδεικνύει ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κατακτούμε τους στόχους μας».Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Στην Κρήτη, το μελετητήπου συνέταξε αφιλοκερδώς το φάκελο υποψηφιότητας, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, τα στελέχη και τους συνεργαζόμενους φορείς. Αλλά και στις Βρυξέλλες, τον Ευρωβουλευτήκαι το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τόνισε πως κοινός στόχος είναι «να οικοδομήσουμε ένα ακόμα καλύτερο μέλλον για το κρητικό ελαιόλαδο, το προϊόν-σύμβολο του τόπου μας».Στη δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας,, σημείωσε πως «το γεγονός ότι πλέον η τυποποίησή του θα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός Κρήτης είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς διασφαλίζει την ποιότητα, την αξία και την ταυτότητά του». Υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτής της διαχρονικής προσπάθειας οφείλεται στη συμβολή πολλών ανθρώπων και φορέων. Ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη για την πλήρη στήριξη, καθώς και τους τέσσερις φορείς που κατέθεσαν τον φάκελο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την ομάδα έργου, την εταιρεία που συνέταξε αφιλοκερδώς τον φάκελο, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την κοινή επιτυχία.Η καταχώριση προστατεύει το προϊόν από απομιμήσεις και αθέμιτες πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι μόνο το ελαιόλαδο που παράγεται, επεξεργάζεται και συσκευάζεται στηνυπό αυστηρές προδιαγραφές μπορεί να φέρει τη συγκεκριμένη ονομασία.Η ένδειξη ΠΓΕ αποτελεί εγγύηση ποιότητας και αυθεντικότητας για τον καταναλωτή, ενισχύοντας την εμπορική αξία και την ανταγωνιστικότητα του κρητικού ελαιόλαδου στις διεθνείς αγορές και δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για τον τόπο.Στη συνέντευξη παραβρέθηκαν τα μέλη της Ομάδας Έργου:· Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης: Ειρήνη Χουδετσανάκη, Πρόεδρος.· Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ): Μανώλης Ροδιτάκης, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας, Δημήτρης Λυδάκης, Ομότιμος Καθηγητής και Λευτέρης Αλυσσανδράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.