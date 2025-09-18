Ο heavy metal γιατρός του ΕΣΥ που ψέλνει σε μοναστήρια και ασθενείς

Μεγαλώνοντας έξι παιδιά

Η ιδέα ήταν να πάρει αυτούσιους στίχους της ορθόδοξης υμνογραφίας, χωρίς μετάφραση, να τους μορφοποιήσει σε τραγούδια και να τους «ντύσει» με metal ενορχήστρωση, χωρίς να αλλοιώσει την ψαλτική παράδοση. «Στόχος ήταν η συνδημιουργία», λέει. «Η συνύπαρξη της βυζαντινής μουσικής με τη metal. Δύο κόσμοι που μοιράζονται κοινά στοιχεία: δύναμη, μεγαλοπρέπεια, ένταση, ενότητα».Στο μυαλό του υπάρχει ήδη η εικόνα μιας μεγαλειώδους συναυλίας. Ονειρεύεται μια βραδιά με συμφωνική ορχήστρα, βυζαντινή και ευρωπαϊκή χορωδία, κιθάρες και drums, ένα μνημειώδες πάντρεμα παραδόσεων. Όχι σε ναούς διότι«δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε την εκκλησιαστική χρήση της ψαλτικής», λέει αλλά σε ανοιχτούς χώρους, με καλλιτεχνικό και επικοινωνιακό στόχο, να φτάσει αυτός ο ήχος σε ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ επαφή με την ψαλτική. Στην αρχή, ο Χριστόφορος είχε αμφιβολίες. Μια τέτοια μίξη, σκεφτόταν, μπορεί να θεωρηθεί προκλητική. Για να βρει απαντήσεις, απευθύνθηκε στον πνευματικό του. «Του εξέθεσα τους προβληματισμούς μου. Αφού άκουσε τα τραγούδια, μου είπε: “Προχώρα! Έχεις την ευλογία μου!”». Από τότε συνέχισε χωρίς δισταγμό. «Αν είναι εκ Θεού, θα αναδειχθεί. Αν δεν είναι, ας απαξιωθεί, με πρώτο εμένα».Οι αντιδράσεις τον δικαίωσαν. Το νεανικό κοινό της metal αγκάλιασε το εγχείρημα με ενθουσιασμό, ενώ και καταξιωμένοι καλλιτέχνες, όπως ο Σταμάτης Σπανουδάκης, μίλησαν δημόσια με θερμά λόγια. Οι κριτικές από μουσικά portals του εξωτερικού ήταν διθυραμβικές. Όλα έδειχναν ότι αυτό που για χρόνια ήταν μόνο μια ιδέα, βρήκε τελικά τον δρόμο του.Όμως η ζωή του δεν είναι μόνο σκηνή, μουσική και ψαλμοί. Είναι και μια καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις, λογαριασμούς, έξοδα, προσπάθεια για να μεγαλώσει έξι παιδιά στην ελληνική επαρχία. «Προσπαθούμε με υπομονή και με εμπιστοσύνη στον Θεό, παρά τις οικονομικές πιέσεις που υφιστάμεθα σαν υπερπολύτεκνη οικογένεια», λέει. «Δεν δικαιούμαστε πολυτεκνικό επίδομα, τα τέκνα μας θεωρούνται τεκμήρια, η φορολογία είναι υψηλή, το κόστος διαβίωσης δυσβάστακτο. Το αναγκαίο van-αυτοκίνητο έχει πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας, το ενοίκιο είναι υψηλό παρ’ όλο που ζούμε σε απομακρυσμένο χωριό». Η οικογένεια προσπαθεί να είναι αυτάρκης, να ξεχωρίζει τα αναγκαία από τα περιττά, να ζει απλά. «Δεν προσδοκώ τίποτα από τη σύγχρονη πολιτεία. Δεν γογγύζουμε, δεν φοβόμαστε». Τα παιδιά του χαίρονται να τον βλέπουν δημιουργικό, ήρεμο, αφοσιωμένο. Δεν τον βλέπουν μόνο ως γιατρό ή ως μουσικό ή ως ψάλτη. Τον βλέπουν ως πατέρα που είναι δίπλα τους. «Γι’ αυτό και με φωνάζουν καμιά φορά “metal father”», λέει χαμογελώντας. Για τον Χριστόφορο, η μουσική δεν είναι μόνο τέχνη. Είναι πίστη, έκφραση και θεραπεία μαζί. «Είναι δώρο Θεού», τονίζει. «Μπορεί να υψώσει τον άνθρωπο στον Θεό ή να τον απομακρύνει. Χρειάζεται διάκριση. Η δική μας μουσική, μέσω του ΔYNAMIS, θέλει να αποδώσει την πνευματική δύναμη της ορθόδοξης υμνογραφίας».Στην πραγματικότητα, όλα όσα κάνει, η ιατρική, η μουσική, η οικογένεια, συναντιούνται σε μια λέξη: δύναμη. Η δύναμη της παράδοσης, η δύναμη της πίστης, η δύναμη της μουσικής. Και ίσως εκεί να κρύβεται το μυστικό του heavy metal γιατρού από τα Τζουμέρκα, να ενώνει κόσμους που φαίνονται ξένοι, αλλά μιλούν την ίδια γλώσσα. Μια γλώσσα που φέρνει δίπλα δίπλα τους AC/DC και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον ψαλμό με την ηλεκτρική κιθάρα, το αναλόγιο με το στούντιο, τον γιατρό με τον πατέρα, τον άνθρωπο με τον Θεό.