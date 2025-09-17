Συναγερμός στην Αστυνομία Πύργου: 30χρονη πήρε τηλέφωνο και είπε ότι θα αυτοκτονήσει
Συναγερμός στην Αστυνομία Πύργου: 30χρονη πήρε τηλέφωνο και είπε ότι θα αυτοκτονήσει
Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο που βρισκόταν η γυναίκα και αφού την προσέγγισαν, την πήραν και τη μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου - Φέρεται να έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του στρατοπέδου της ΣΕΤΤΗΛ στον Πύργο, όταν μια 30χρονη γυναίκα επικοινώνησε η ίδια με το «100», δηλώνοντας ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή της.
Η άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Α.Τ. Πύργου ήταν καθοριστική.
Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν ψύχραιμα να την προσεγγίσουν και να αποτρέψουν οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Α.Τ. Πύργου, όπου θα παραμείνει προσωρινά σε προστατευτική φύλαξη μέχρι να εκδοθεί εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική της εξέταση.
Σύμφωνα με Αστυνομικές πηγές, η 30χρονη έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων.
Πηγή: Patris News
