Συναγερμός στην Αστυνομία Πύργου: 30χρονη πήρε τηλέφωνο και είπε ότι θα αυτοκτονήσει

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο που βρισκόταν η γυναίκα και αφού την προσέγγισαν, την πήραν και τη μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου -  Φέρεται να έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του στρατοπέδου της ΣΕΤΤΗΛ στον Πύργο, όταν μια 30χρονη γυναίκα επικοινώνησε η ίδια με το «100», δηλώνοντας ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Α.Τ. Πύργου ήταν καθοριστική.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν ψύχραιμα να την προσεγγίσουν και να αποτρέψουν οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Α.Τ. Πύργου, όπου θα παραμείνει προσωρινά σε προστατευτική φύλαξη μέχρι να εκδοθεί εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική της εξέταση.

Σύμφωνα με Αστυνομικές πηγές, η 30χρονη έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων.

