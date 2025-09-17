Συλλήψεις δύο ατόμων που πετούσαν απόβλητα σε οικισμό του Ασπρόπυργου, δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ
Μετέφεραν τα σκουπίδια στο σημείο με φορτηγό - Στην περιοχή βρέθηκε τεράστια ποσότητα αποβλήτων
Χειροπέδες σε δύο άτομα ηλικίας 62 και 49 ετών για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου πέρασαν χθες Τρίτη στελέχη Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Δράσης που συγκροτήθηκε από τη Γ.Α.Δ.Α.
Ειδικότερα, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα και κατευθύνονται σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου για την απόρριψη τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι ως οδηγοί φορτηγού, να απορρίπτουν στερεά απόβλητα στο εν λόγω σημείο.
Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν το εν λόγω φορτηγό καθώς και εκσκαφέας που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των αποβλήτων.
Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.
