Συλλήψεις δύο ατόμων που πετούσαν απόβλητα σε οικισμό του Ασπρόπυργου, δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Ασπρόπυργος Απόβλητα Συλλήψεις

Συλλήψεις δύο ατόμων που πετούσαν απόβλητα σε οικισμό του Ασπρόπυργου, δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ

Μετέφεραν τα σκουπίδια στο σημείο με φορτηγό - Στην περιοχή βρέθηκε τεράστια ποσότητα αποβλήτων

Συλλήψεις δύο ατόμων που πετούσαν απόβλητα σε οικισμό του Ασπρόπυργου, δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Χειροπέδες σε δύο άτομα ηλικίας 62 και 49 ετών για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου πέρασαν χθες Τρίτη στελέχη Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Δράσης που συγκροτήθηκε από τη Γ.Α.Δ.Α.

Ειδικότερα, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα και κατευθύνονται σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου για την απόρριψη τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι ως οδηγοί φορτηγού, να απορρίπτουν στερεά απόβλητα στο εν λόγω σημείο.

17092025 ΓΑΔΑ Συλληψη για παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων


Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν το εν λόγω φορτηγό καθώς και εκσκαφέας που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των αποβλήτων.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη

Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ ντύθηκαν τουρίστες και βρήκαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια στην Κω - Δείτε βίντεο
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης