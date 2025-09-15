Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Και δεύτερη σορός εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό

Η δεύτερη σορός ανασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους - Πρόκειται για άνδρα αγνώστων στοιχείων, ηλικίας 20-25 ετών - Η πρώτη σορός είχε βρεθεί νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λευκού Πύργου και του αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου