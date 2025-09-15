Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Και δεύτερη σορός εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό
Θεσσαλονίκη Σορός Θερμαϊκός

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Και δεύτερη σορός εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό

Η δεύτερη σορός ανασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους - Πρόκειται για άνδρα αγνώστων στοιχείων, ηλικίας 20-25 ετών - Η πρώτη σορός είχε βρεθεί νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λευκού Πύργου και του αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Και δεύτερη σορός εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό
Στράτος Λούβαρης
Σκηνικό θρίλερ εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν δύο σοροί ανδρών στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δεύτερη σορός ανασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Πρόκειται για άνδρα αγνώστων στοιχείων, ύψους περίπου 1,70μ. και ηλικίας 20-25 ετών. Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Νωρίτερα, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, είχε βρεθεί η πρώτη σορός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λευκού Πύργου και του αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, επρόκειτο για άνδρα ηλικίας περίπου 25-30 ετών, αδύνατο σωματότυπο, ύψους 1,80μ. και μαύρα μαλλιά.

Οι έρευνες των λιμενικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για ταυτοποίηση των σορών και διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Στράτος Λούβαρης
