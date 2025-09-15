Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Ταλαιπωρία για 180 Έλληνες που είχαν πάει στη Λετονία για το EuroBasket
Ταλαιπωρία για 180 Έλληνες που είχαν πάει στη Λετονία για το EuroBasket
Η πτήση τους καθυστέρησε αρκετές ώρες λόγω βλάβης στο αεροπλάνο - Είναι μαζί τους ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης
Αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία βρέθηκαν περίπου 180 Έλληνες φίλαθλοι που ταξίδεψαν στη Λετονία για να δουν από κοντά τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στο EuroBasket 2025, καθώς αν και η πτήση τους ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει από τη Ρίγα στη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, αυτό έγινε 12 ώρες μετά.
Μαζί με τους εγκλωβισμένους φιλάθλους είναι και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος επέλεξε να μην επιστρέψει με το τσάρτερ της ομοσπονδίας αλλά να μείνει για να βοηθήσει τα 180 άτομα από την Ελλάδα.
Σε επικοινωνία που είχε μαζί του το protothema.gr, ο κ. Βρούτσης εξήγησε ότι αν και υπήρχε η πτήση, παρουσιάστηκε ξαφνικά βλάβη του αεροπλάνου.
Κατά πληροφορίες το αεροσκάφος που ανήκει σε ιορδανική αεροπορική εταιρεία και έχει «ηλικία» 37 ετών, ναύλωσε ελληνικό τουριστικό πρακτορείο.
Τελικά το αεροπλάνο απογειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας με προορισμό την Αθήνα, βάζοντας τέλος στην πολύωρη αναμονή.
