Παπαζάχος για σεισμό στην Εύβοια: Άγνωστο το ρήγμα που τον προκάλεσε - Και 5,8R να ήταν δεν θα είχε επιπτώσεις στο Λεκανοπέδιο

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Για να διεγερθεί άλλο ρήγμα έπρεπε να έχουμε σεισμό 6 Ρίχτερ

Βασίλης Καραστάθης: Για την ώρα θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός

Τα βίντεο από τη στιγμή που χτυπούν τα 5,2 Ρίχτερ

Ο τρομακτικος σεισμός όπως τον κατέγραψε η κάμερα στην Δροσιά Αττικής λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτερας Posted by Weather News Greece on Monday, September 8, 2025

‼️Δείτε το ταρακούνημα της κάμεράς μας την στιγμή του σεισμού. @ακόλουθοι Posted by MeteoLiosia - Weather Obsessed on Monday, September 8, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι μικρές πιθανότητες να διεγερθεί η περιοχή τουπου έχει ρήγματα που μπορούν να δώσουν 6 και 6,1 Ρίχτερ. Όταν καθορίσαμε το επίκεντρο, τη διεύθυνση του ρήγματος και τι έγινε εκεί, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να διεγερθεί άλλο ρήγμα και σε αυτό κατέληξαν τα μέλη της επιτροπής σεισμικού κινδύνου. Έχουμε να κάνουμε με έναν σεισμό ναι μεν ενοχλητικό που τρόμαξε λόγω ώρας αλλά δεν εγκυμονεί κίνδυνο». Ειδικά, δε, για το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ είπε ότι «είναι στον υποθαλάσσιο χώρο που δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ο νότιος Ευβοϊκός δεν δίνει μεγάλα μεγέθη»Από την πλευρά του ο σεισμολόγοςείπε στο MEGA ότι τα 5,2 Ρίχτερ της Δευτέρας αποτελούν «κλασσική περίπτωση δυνατού επιφανειακού σεισμού που έχουμε βιώσει πολλές φορές».Και αυτός υποστήριξε ότι «η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό, δεν έχει ιδιαιτέρως μεγάλα ρήγματα και γι αυτό δεν δίνει μεγάλα μεγέθη» συμπληρώνοντας ότι «μάλλον δεν μπορεί να διεγείρειγιατί δεν έχει μεγάλο μέγεθος. Για να συμβεί αυτό ο πρώτος σεισμός θα έπρεπε να είναι 6 Ρίχτερ και μεγαλύτερος».Όσον αφορά τη μετασεισμική ακολουθία σημείωσε πως «παρατηρούμε ότι έχουμε αρκετούς μετασεισμούς αλλά το μεγαλύτερο μέγεθος δεν είναι ικανοποιητικό που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερους μετασεισμούς έως και 4 Ρίχτερ. Σε αυτή την περίπτωση και αυτοί θα γίνουν αισθητοί. Μπορεί να περάσουν και 24 ώρες και 2,3,4 ημέρες για να συμβεί αυτό».«Αφού δεν μας έβλαψε το 5,2R δεν θα μας βλάψει κάποιος μικρότερος» κατέληξε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.«Η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, θεωρείται ήπιας σεισμικότητας» σημείωσε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης.Ο ίδιος χαρακτήρισε «αρκετά φυσιολογική τη μετασεισμική ακολουθία. Περιμέναμε μετασεισμούς μεγαλύτερους των 2 Ρίχτερ, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουμε». Ωστόσο και αυτός εκτίμησε ότι «ίσως να έχουμε και μετασεισμό πάνω από 4 Ρίχτερ».«Κρατάμε ότι δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερους σεισμούς η περιοχή» συνέχισε ο κ. Καραστάθης αλλά πρόσθεσε ότι «για την ώρα θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός, θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι κάτι περίεργο για την ώρα, εξελίσσεται φυσιολογικά».«Ο σεισμός αυτός παρότι έφερε μεγάλη αναστάτωση, δεν θεωρείται μεγάλος καθώς έχουμε έναν 5,2 σχεδόν κάθε μήνα. Ο σεισμός αυτός δεν μπορεί να προκαλέσει άλλες διεγέρσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν είναι ο κύριος σεισμός ή θα έχουμε εξέλιξη του φαινομένου» κατέληξε ο Βασίλης Καραστάθης.Ο σεισμός στην Εύβοια καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στη Δροσιά, το Αστεροσκοπείο Αθηνών αλλά και σε κατάστημα της Εύβοιας με τα Ρίχτερ να «χτυπούν» την ώρα που ήταν στον αέρα τρεις τηλεοπτικές εκπομπές σε ΕΡΤ, MEGA και Kontra Channel αλλά και ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.