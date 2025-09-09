Παπαζάχος για σεισμό στην Εύβοια: Άγνωστο το ρήγμα που τον προκάλεσε - Και 5,8R να ήταν δεν θα είχε επιπτώσεις στο Λεκανοπέδιο
Ο κ. Παπαζάχος συμφώνησε, επίσης, με τους υπόλοιπους σεισμολόγους ότι «εδώ μιλάμε για μικρούς σεισμούς, δεν μπορεί να διεγείρει άλλη περιοχή»
Άγνωστο είναι σύμφωνα με τον καθηγητή Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστα Παπαζάχο, το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ταρακουνώντας και την Αττική.
«Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το ρήγμα, δεν ξέρουμε τις διαστάσεις. Είναι μια περιοχή με χαμηλή σεισμικότητα με κανονικά και πλαγιοκανονικά τμήματα που οφείλονται στο τέντωμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι οι τυπικοί σεισμοί της Εύβοιας με 5 Ρίχτερ» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Παπαζάχος.
Ο ίδιος εξέφρασε, μάλιστα, την άποψη ότι «ακόμα και αν γινόταν ένα 5,8 την περιοχή δεν θα είχε επιπτώσεις στο λεκανοπέδιο. Θα ήταν πιο ενοχλητικός, ναι, αλλά ο θαλάσσιος χώρος, το μεγάλο βάθος, η απόσταση από το λεκανοπέδιο θα μείωνε τις επιπτώσεις».
Σύμφωνα με τον καθηγητή Σεισμολογίας, «το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της εγγύτητας της Αττικής στον εστιακό χώρο. Τα Βόρεια Προάστια είναι στα 20χλμ., ο Πειραιάς στα 50. Οι επιταχύνσεις ήταν 1g, πολύ μικρότερες από αυτές που αντέχουν τα κτήρια. Αν αυτός ο σεισμός είχε γίνει ανατολικά από την Κρήτη δεν θα συζητούσαμε γι' αυτόν«
Όπως είπε για το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της επιτροπής σεισμικού κινδύνου που συνεδρίασε μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια, είπε ότι «όλοι συμφωνήσαμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή όχι μεγάλης σεισμικότητας καθώς δεν έχουν καταγραφεί ιστορικά μεγαλύτεροι σεισμοί. Η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει σεισμικές εστίες μεγάλου μεγέθους».
«Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, δεν είναι σύνθετα γιατί διαπιστώσαμε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε περιοχή χωρίς υψηλή σεισμικότητα και στην ενόργανη περίοδο και στα ιστορικά χρόνια» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας εξηγώντας ότι «ήταν μεγάλη ένταση σε περιοχές του Λεκανοπεδίου γιατί ήταν επιφανειακός, ήταν κοντά σε πυκνό οικιστικό ιστό και τα ψηλά κτήρια κουνήθηκαν περισσότερο. Το βουητό έχει να κάνει με το ότι ήταν κοντά το επίκεντρο άρα ένα σύνολο σεισμικών κυμάτων μετατρέπεται σε ηχητικά κύματα».
Λέκκας: Μικρές πιθανότητες να διεγερθεί η περιοχή του ΩρωπούΜιλώντας στην ΕΡΤ και τον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εκτίμησε ότι «η μέρα θα πάει αρκετά καλά πιστεύω» προσθέτοντας ότι «πιθανότατα να έχουμε μετασεισμούς μικρούς μεγέθους, ενδεχομένως να έχουμε και μετασεισμό 4 Ρίχτερ».
Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι μικρές πιθανότητες να διεγερθεί η περιοχή του Ωρωπού που έχει ρήγματα που μπορούν να δώσουν 6 και 6,1 Ρίχτερ. Όταν καθορίσαμε το επίκεντρο, τη διεύθυνση του ρήγματος και τι έγινε εκεί, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να διεγερθεί άλλο ρήγμα και σε αυτό κατέληξαν τα μέλη της επιτροπής σεισμικού κινδύνου. Έχουμε να κάνουμε με έναν σεισμό ναι μεν ενοχλητικό που τρόμαξε λόγω ώρας αλλά δεν εγκυμονεί κίνδυνο». Ειδικά, δε, για το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ είπε ότι «είναι στον υποθαλάσσιο χώρο που δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ο νότιος Ευβοϊκός δεν δίνει μεγάλα μεγέθη»
Ο σεισμός στην Εύβοια καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στη Δροσιά, το Αστεροσκοπείο Αθηνών αλλά και σε κατάστημα της Εύβοιας με τα Ρίχτερ να «χτυπούν» την ώρα που ήταν στον αέρα τρεις τηλεοπτικές εκπομπές σε ΕΡΤ, MEGA και Kontra Channel αλλά και ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Για να διεγερθεί άλλο ρήγμα έπρεπε να έχουμε σεισμό 6 ΡίχτερΑπό την πλευρά του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε στο MEGA ότι τα 5,2 Ρίχτερ της Δευτέρας αποτελούν «κλασσική περίπτωση δυνατού επιφανειακού σεισμού που έχουμε βιώσει πολλές φορές».
Βασίλης Καραστάθης: Για την ώρα θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός«Η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, θεωρείται ήπιας σεισμικότητας» σημείωσε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης.
Τα βίντεο από τη στιγμή που χτυπούν τα 5,2 Ρίχτερ
Ο τρομακτικος σεισμός όπως τον κατέγραψε η κάμερα στην Δροσιά Αττικής λίγο μετά τα μεσάνυχτα της ΔευτεραςPosted by Weather News Greece on Monday, September 8, 2025
‼️Δείτε το ταρακούνημα της κάμεράς μας την στιγμή του σεισμού. @ακόλουθοιPosted by MeteoLiosia - Weather Obsessed on Monday, September 8, 2025
